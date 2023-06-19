«Ъ»: Из-за новых санкций GE прекратит обслуживать турбины в России

Вступившие в силу 18 июня расширенные санкции Соединенных Штатов запретят американской корпорации General Electric (GE) выполнять сервисное обслуживание газовых и паровых турбин на российских теплоэлектростанциях, а также другого оборудования на территории страны. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В самой General Electric подтвердили, что у компании больше не будет возможности оказывать инжиниринговые услуги в России. «Мы проводим всестороннюю оценку влияния нового пакета санкций США на нашу работу в регионе <…>», — пояснили в корпорации.

Сервисный контракт обычно предусматривает удаленный мониторинг, консультирование, проверки с привлечением иностранных инженеров, ремонт и замену запчастей.

Один из представителей отрасли в беседе с «Ъ» предположил, что американские компании закроют доступ к чертежам и базам данных, без которых иностранные специалисты не смогут проводить инспекции и ремонты. Другие источники допустили, что GE перестанет поставлять оригинальные запчасти, аналогов которых не существует в РФ, как это сделал ранее немецкий концерн Siemens.

Впрочем, один из собеседников издания заметил, что за последний год в стране были проверены и развиты многие компетенции по обслуживанию турбин, в том числе и большой мощности. «В России и дружественных странах есть специалисты и организации с подобным опытом работы. При необходимости можно работать даже без восстановительных ремонтов и справляться существующим персоналом, но если будут комплекты горячих частей», — подчеркнул он.

Почти половина установленной мощности генерации Казанского энергоузла сейчас приходится на парогазовые установки (ПГУ), построенные на турбинах General Electric. Впрочем, председатель правления «Системного оператора» Федор Опадчий уверен, что Казанскому энергоузлу ничего не угрожает. «<…> даже если по тем или иным причинам ПГУ выйдут из работы, технически можно будет все равно обеспечить электроэнергией всех потребителей в Татарстане», — заявлял он в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.