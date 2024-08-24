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Гендиректору «Ворлдскиллс Россия» Роберту Уразову продлили срок ареста
Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей обвиняемому в особо крупном мошенничестве генеральному директору Агентства развития профессий и навыков («Ворлдскиллс Россия») Роберту Уразову. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
«Суд по ходатайству следствия продлил срок ареста Уразову, он по-прежнему содержится в СИЗО с учетом тяжести преступления, которое ему вменяется», — пояснил собеседник агентства.
Продлен срок содержания под стражей и руководителю аппарата Уразова — Даниру Мухаметзянову. Как следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы, они не согласны с избранной мерой пресечения и уже обжаловали ее.
Причиной возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере стала подача сотрудниками «Ворлдскиллс Россия» ложных сведений в Роструд о заключаемых агентством срочных договорах.
Роберт Уразов и Данир Мухаметзянов были задержаны 20 июня этого года. Исполняющим обязанности гендиректора Агентства развития профессий и навыков стал заместитель административного директора АНО Айдар Абдуллин.
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