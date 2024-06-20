РБК: Задержан гендиректор «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов

Роберт Уразов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 20 июня, правоохранители задержали генерального директора Агентства развития профессий и навыков («Ворлдскиллс Россия») Роберта Уразова и руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела.

По информации собеседников издания, задержанных подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ за такое преступление грозит до десяти лет лишения свободы.

В пресс-службе Агентства развития профессий и навыков подтвердили задержание Роберта Уразова. «Мы в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию», — заверили в «Ворлдскиллс Россия».

Агентство развития профессий и навыков («Ворлдскиллс Россия») было создано в 2020 году по поручению Президента РФ Владимира Путина. Его учредителями стали Правительство страны и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Цель агентства — популяризация рабочих профессий, в том числе путем проведения национальных чемпионатов.