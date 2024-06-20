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РБК: Задержан гендиректор «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов
Сегодня, 20 июня, правоохранители задержали генерального директора Агентства развития профессий и навыков («Ворлдскиллс Россия») Роберта Уразова и руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела.
По информации собеседников издания, задержанных подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ за такое преступление грозит до десяти лет лишения свободы.
В пресс-службе Агентства развития профессий и навыков подтвердили задержание Роберта Уразова. «Мы в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию», — заверили в «Ворлдскиллс Россия».
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