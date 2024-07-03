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Общество 3 июля 2024 08:46

И.о. гендиректора WorldSkills Russia после ареста Уразова стал Айдар Абдуллин

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Агентство развития профессий и навыков, или WorldSkills Russia, продолжит свою работу после ареста генерального директора Роберта Уразова и руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Исполнять обязанности гендиректора станет заместитель административного директора АНО Айдар Абдуллин, сообщил ТАСС.

В агентстве отметили, что ведут подготовку к осенним профессиональным соревнованиям — XI Чемпионату Хайтек и IV Кубку рационализации и производительности. Также не прекращается работа и по другим направлениям.

Напомним, что 20 июня стало известно о задержании Уразова и Мухаметзянова. Как сообщал РБК, обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Подтвердить информацию о назначении Абдуллина на официальном сайте WorldSkills Russia не удалось — он закрыт на техническое обслуживание.

#ворлдскиллс россия
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