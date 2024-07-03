Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
И.о. гендиректора WorldSkills Russia после ареста Уразова стал Айдар Абдуллин
Агентство развития профессий и навыков, или WorldSkills Russia, продолжит свою работу после ареста генерального директора Роберта Уразова и руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Исполнять обязанности гендиректора станет заместитель административного директора АНО Айдар Абдуллин, сообщил ТАСС.
В агентстве отметили, что ведут подготовку к осенним профессиональным соревнованиям — XI Чемпионату Хайтек и IV Кубку рационализации и производительности. Также не прекращается работа и по другим направлениям.
Напомним, что 20 июня стало известно о задержании Уразова и Мухаметзянова. Как сообщал РБК, обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Подтвердить информацию о назначении Абдуллина на официальном сайте WorldSkills Russia не удалось — он закрыт на техническое обслуживание.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»