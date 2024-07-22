Гендиректор «ТГК-16» награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Генеральный директор татарстанской энергокомпании — АО «ТГК-16» Эдуард Галеев удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Управленец отмечен «за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу», сказано в тексте указа.

Эдуард Галеев с 1992 года работает в энергосистеме Татарстана. С 2008 по 2016 год — директор филиала ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» — Регионального диспетчерского управления энергосистемы Республики Татарстан. С 2016-го — генеральный директор сначала ОАО, а затем АО «ТГК-16».

«ТГК-16» принадлежат Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1). С 2010 года компания работает в составе группы компаний «ТАИФ». В 2021-м в рамках сделки ее приобрел холдинг «СИБУР», но в 2023-м продал обратно «ТАИФу».