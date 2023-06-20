Гендиректор ОАК: Может быть создана укороченная версия Ту-214

Юрий Слюсарь

Фото: kremlin.ru

Могут быть созданы новые версии среднемагистрального авиалайнера Ту-214, но соответствующее решение на данный момент не принято. Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью ТАСС.

«Глобально процесс глубокой модернизации Ту-214, с созданием укороченной версии и версии с увеличенной дальностью полета, с реализацией новых навигационных режимов, переход к, условно говоря, следующему поколению самолетов Ту-214 — это отдельная тема. Пока решение по ней не принято», — пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем Слюсарь заметил, что работа в этом направлении ведется, и выразил надежду, что авиастроителям удастся «получить поддержку, этот процесс развернуть».

При этом на вопрос, будет ли создан для гипотетического модернизированного Ту-214 «отдельный бренд», гендиректор ОАК ответил отрицательно.

Upd. (8.10): Компания «Аэрофлот» заказала у Объединенной авиастроительной корпорации 339 лайнеров, 40 из которых— это Ту-214. На 2024 год была намечена поставка первых семи Ту-214. Стоит отметить, что «Аэрофлот» просит внести в салон самолета почти сто изменений.

Татарстанский авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» планирует приобрести четыре лайнера. Якутия также заключила контракт на поставку этих самолетов (республиканской авиакомпании до 2030 года может потребоваться до 12 бортов).

Ту-214 производятся на Казанском авиационном заводе, входящем в ПАО «Туполев». О возможном увеличении их производства до 20 машин в год ранее сообщил Раис Татарстана и председатель совета директоров «Туполева» Рустам Минниханов.