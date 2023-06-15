Якутия заключила соглашение с ПАО «Туполев» на поставку Ту-214

Правительство Республики Саха (Якутия) заключило соглашение с ПАО «Туполев». Церемония подписания документа прошла на Петербургском международном экономическом форуме. Регион намерен пополнить парк республиканской авиакомпании «Якутия» самолетами Ту-214.

Детали и условия контракта пока будут обсуждаться дополнительно. По оценке авиакомпании «Якутия», до 2030 года им может потребоваться до 12 самолетов типа Ту-214.

Участие в церемонии принял Раис РТ Рустам Минниханов. После этого он встретился с главой республики Айсеном Николаевым, который предложил Раису РТ провести в Якутии Федеральный Сабантуй, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Напомним, Минниханов сообщал о планах выпускать 10 самолетов Ту-214 в год с возможностью дальнейшего увеличения производства до 20 машин в год. В производство параллельно запустят несколько партий самолетов для обеспечения потребностей как государственных, так и коммерческих заказчиков.