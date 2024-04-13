Гендиректор Казанского порохового завода подал документы на участие в праймериз ЕР

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

Гендиректор Казанского государственного казенного порохового завода Александр Лившиц подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщает территориальное региональное отделение партии.

«Работая на крупном предприятии руководителем и возглавляя несколько лет первичное районное отделение партии „Единая Россия“ по Кировскому району, я решаю вопросы, проблемы и обращения горожан. И я для себя решил, что эту работу с усиленной энергией можно решать, если удастся пройти предварительное голосование, если избиратели сочтут нужным отдать свои голоса. Всю эту работу с удвоенной энергией можно продолжить, будучи депутатом Государственного Совета Республики Татарстан», — рассказал Лившиц.

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

Он считает, что сегодня важно акцентировать внимание на решении социальных вопросов людей и популяризации рабочих профессий.

«Сегодня человек труда выходит на передний план. Поэтому основная задача — популяризировать человека труда, вовлекать в эти профессии молодежь», — подчеркнул гендиректор завода.

Александр Лившиц возглавляет предприятие с 2017 года, имеет звания кандидата технических наук, заслуженного машиностроителя республики. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой», медалью В.В. Бахирева Министерства промышленности и торговли РФ.