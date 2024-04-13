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Гендиректор Казанского порохового завода подал документы на участие в праймериз ЕР
Гендиректор Казанского государственного казенного порохового завода Александр Лившиц подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщает территориальное региональное отделение партии.
«Работая на крупном предприятии руководителем и возглавляя несколько лет первичное районное отделение партии „Единая Россия“ по Кировскому району, я решаю вопросы, проблемы и обращения горожан. И я для себя решил, что эту работу с усиленной энергией можно решать, если удастся пройти предварительное голосование, если избиратели сочтут нужным отдать свои голоса. Всю эту работу с удвоенной энергией можно продолжить, будучи депутатом Государственного Совета Республики Татарстан», — рассказал Лившиц.
Он считает, что сегодня важно акцентировать внимание на решении социальных вопросов людей и популяризации рабочих профессий.
«Сегодня человек труда выходит на передний план. Поэтому основная задача — популяризировать человека труда, вовлекать в эти профессии молодежь», — подчеркнул гендиректор завода.
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