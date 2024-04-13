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Ркаил Зайдулла подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
Депутат Государственного Совета Татарстана, руководитель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин (Зайдулла) подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Народный поэт Татарстана, заслуженный деятель искусств РТ является сторонником «Единой России» и представляет ее фракцию в парламенте республики. Награжден медалью «За заслуги перед Республикой Татарстан», обладатель Государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая.
Как сообщает пресс-служба татарстанского отделения, по данным на 12 апреля, для участия в предварительном голосовании принято 79 заявлений. Большинству кандидатов от 31 до 40 лет. Из них 11 депутатов на постоянной основе, пять государственных служащих, четыре участника специальной военной операции и три студента.
Процедура предварительного голосования обязательна для тех, кто планирует идти на выборы в парламент республики от «Единой России». Выборы кандидатов пройдут путем рейтингового электронного голосования с 20 по 26 мая. Его результаты будут объявлены 27 мая.
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