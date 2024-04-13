Эмиль Губайдуллин подал документы на участие в предварительном голосовании

Гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

По словам Губайдуллина, участие в праймериз позволит ему рассказать о системе образования и решении кадровых проблем. Он планирует представлять интересы студентов, преподавателей, экспертов и руководящего состава.

«За эти годы мы прошли большой путь в системе среднего профессионального образования. Эти преобразования, изменения произошли в сотрудничестве с министерствами, ведомствами, Правительством Республики Татарстан, — поделился Губайдуллин. — Но, я уверен, что именно в тесном взаимодействии с законодательной сферой мы сможем вывести нашу систему образования на более качественный уровень».

Он отметил, что важным вопросом сейчас является подготовка кадров. Чтобы решить проблему, важно обновить модель профориентационной работы, начинать подготовку детей с раннего возраста. В эту работу должны быть вовлечены госорганы, предприятия, родители и образовательные учреждения.

«Конечно, это потребует определенных изменений, в том числе в законодательстве, в сфере целевого набора, регламентации именно тех профориентационных услуг, которые оказываются государством и образовательными организациями. Возможно, где-то потребуется пересмотр штатных единиц, решение вопросов с выделением отдельных специалистов образовательных организаций, HR-служб предприятий, которые занимались бы не только набором персонала, но и подготовкой будущих кадров для компаний», — объяснил гендиректор Центра развития профессиональных компетенций.

Как сообщает пресс-служба татарстанского отделения «Единой России», к настоящему моменту принято 82 заявления для участие в предварительном голосовании, из которых 77 зарегистрировано. Троим кандидатам дан отказ из-за неполного пакета документов, еще два заявления находятся на рассмотрении.

Процедура предварительного голосования обязательна для тех, кто планирует идти на выборы в парламент республики от «Единой России». Прием документов от желающих начался 27 марта и продлится до 25 апреля. Выборы кандидатов пройдут путем рейтингового электронного голосования с 20 по 26 мая. На 27 мая запланировано подведение итогов предварительного голосования. Выборы депутатов Государственного Совета седьмого созыва состоятся в сентябре этого года.