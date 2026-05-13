Гендиректор ИСЕСКО в Казани: Наше взаимодействие с Татарстаном будет продолжаться

Генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик в Казани сообщил, что взаимодействие с Татарстаном и Казанью будет продолжаться. Об этом он сказал журналистам после выступления на 15-й сессии Генеральной ассамблеи ИСЕСКО в отеле Millennium Panorama.

«Наше взаимодействие с Казанью и с Татарстаном будет продолжаться и далее. Также мы рады тому статусу, который получила Казань как столица исламского мира [в 2026 году]. Это хорошая возможность показать миру исламское наследие, которое есть в Казани и у татар», – сказал генеральный директор ИСЕСКО.

Он поблагодарил Раиса РТ Рустама Минниханова за участие в 15-й сессии Генеральной ассамблеи ИСЕСКО, а также Казань и Татарстан за теплый прием.

На сессии стало известно, что аль-Малика переизбрали гендиректором ИСЕСКО на новый срок до 2029 года. Впервые он занял этот пост в мае 2019 года.

ИСЕСКО была основана в 1982 году. Штаб-квартира организации располагается в столице Марокко – городе Рабате. Как пояснила журналистам глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, ИСЕСКО – это аналог ЮНЕСКО для исламского мира, организация занимается сохранением исламского наследия человечества.

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Саудовскую Аравию встречался с генеральным директором ИСЕСКО в феврале этого года. Тогда между организацией и Минкультуры РТ был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ закрепил намерения сторон развивать сотрудничество в сфере культуры, образования и науки.

В 2026 году Казань получила статус культурной столицы исламского мира по решению XIII конференции министров культуры стран ИСЕСКО. Город стал первым за пределами стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), получившим такой статус.