news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 февраля 2026 15:12

Минниханов принял участие в подписании меморандума между Минкультом РТ и ИСЕСКО

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов принял участие в подписании меморандума между Минкультом РТ и ИСЕСКО
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Исламской организацией по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО) и министерством культуры Татарстана. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Напомним, сегодня Минниханов провел встречу с генеральным директором ИСЕСКО Салемом бен Мухаммедом Аль Маликом. Раис Татарстана поблагодарил руководство организации за поддержку Казани, которая в 2026 году получила статус Культурной столицы исламского мира.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#меморандум #Рустам Минниханов #Министерство культуры РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане организуют школьную лигу по мобильным играм

В Татарстане организуют школьную лигу по мобильным играм

7 февраля 2026
Иван Яковенко: «Шурале» Алины Насибуллиной выйдет в этом году. Может, и к юбилею Тукая»

Иван Яковенко: «Шурале» Алины Насибуллиной выйдет в этом году. Может, и к юбилею Тукая»

7 февраля 2026