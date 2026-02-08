Минниханов принял участие в подписании меморандума между Минкультом РТ и ИСЕСКО

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Исламской организацией по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО) и министерством культуры Татарстана. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Напомним, сегодня Минниханов провел встречу с генеральным директором ИСЕСКО Салемом бен Мухаммедом Аль Маликом. Раис Татарстана поблагодарил руководство организации за поддержку Казани, которая в 2026 году получила статус Культурной столицы исламского мира.