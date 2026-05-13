Минниханов поблагодарил ИСЕСКО за развитие наследия ислама на глобальном уровне

Фото: © Александр Кряжев / фотохост-агентство РИА Новости

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на 15-й сессии Генеральной ассамблеи Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). Она стартовала параллельно с «КазаньФорумом-2026» в отеле Millennium Panorama.

«Хочу выразить благодарность руководству ИСЕСКО и всем делегатам за вклад в сохранение и развитие исламского наследия на глобальном уровне. Уверен, что проведение Генеральной ассамблеи в Казани будет способствовать укреплению многосторонних гуманитарных связей России с исламским миром», – сказал Раис РТ.

Проведение в столице Татарстана Генеральной ассамблеи ИСЕСКО – это знаковое событие года «Казань – культурная столица исламского мира», отметил он.

«Для нас это возможность познакомить вас с культурным потенциалом России и Татарстана, историческим наследием и опытом сосуществования в нашей республике 175 национальностей в мире и согласии», – обратился к участникам встречи Раис РТ.

Россию и исламские страны традиционно связывают прочные и доверительные отношения, добавил Минниханов. Он заметил, что эти отношения выстраиваются на принципах взаимного уважения, равноправия и стремления к формированию справедливого и многополярного мироустройства.

«Этому способствует деятельность Группы стратегического видения „Россия – Исламский мир“, которую я имею честь возглавлять по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», – акцентировал Минниханов.

ИСЕСКО была основана в 1982 году, сейчас ее возглавляет доктор Салим бин Мухаммед аль-Малик. Штаб-квартира организации располагается в столице Марокко – городе Рабате. Как пояснила журналистам глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, ИСЕСКО – это аналог ЮНЕСКО для исламского мира, организация занимается сохранением исламского наследия человечества.

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Саудовскую Аравию встречался с генеральным директором ИСЕСКО в феврале этого года. Тогда между организацией и Минкультуры РТ был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ закрепил намерения сторон развивать сотрудничество в сфере культуры, образования и науки.

В 2026 году Казань получила статус культурной столицы исламского мира по решению XIII конференции министров культуры стран ИСЕСКО. Город стал первым за пределами стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), получившим такой статус.