Дамир Фаттахов на молодежном саммите в Казани: Хочешь победить врага — воспитай его детей

Согласно региональному рейтингу Росмолодежи за 2022 год, Татарстан в очередной раз лидирует в реализации молодежной политики в России. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов на открытии второго Казанского глобального молодежного саммита.

«Символично, что глобальный саммит принимает Казань. Она как столица задает тренды и показывает пример не только республике, но и всей стране. В этом году на площадке саммита мы обсуждаем важнейшую тему — воспитание молодого поколения. Молодежь всегда открыта новому, активна, любознательна. Это, без преувеличения, большая движущая сила, которая формирует картину будущего мира», — сказал спикер.

По его мнению, сегодня «разворачивается борьба за влияние на молодые умы», что еще раз доказывает важность работы с молодежью. «Как гласит древняя восточная поговорка: „Хочешь победить врага — воспитай его детей”. Наша с вами задача — заложить в наших детей, молодежь базовые ценности, знания и ориентиры, которые позволят им вырасти достойными гражданами своей страны», — подчеркнул Фаттахов.

Замглавы Росмолодежи убежден, что важно воспитывать молодое поколение, прививая патриотизм, любовь к своей большой и малой родине, традиционные семейные ценности и уважение к старшему поколению.

В настоящее время в России выстраивается система воспитательной работы для непрерывного сопровождения молодого поколения — от школы до трудоустройства. Помимо знаний в школе и университете, молодежь вовлекается в занятия физкультурой и спортом, добровольческие движения, экологические мероприятия, рассказал спикер.

«Мы учим знать и уважать культуру и традиции нашего многонационального и многоконфессионального народа. Но для нас важен опыт всех стран — участниц саммита. И только вместе мы сможем найти ответы на актуальные вопросы, которые сегодня беспокоят не только Россию и исламский мир, но и все человечество», — заявил замруководителя Росмолодежи.

Он также напомнил, что в марте 2024 года Россия примет 20 тыс. участников из 180 стран мира на Всемирном фестивале молодежи.

В столице Татарстана сегодня открылся второй Казанский глобальный молодежный саммит. В нем принимают участие 140 делегатов из 30 стран.