Гендиректор газеты «СПб ведомости» поделился впечатлениями от посещения Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Генеральный директор ИД «Санкт-Петербургские ведомости» и участник мотопробега в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Борис Грумбков поделился впечатлениями от посещения Казани. Об этом он рассказал журналистам на круглом столе «Пресса вчера, сегодня, завтра» в АО «Татмедиа».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Казань я влюблен, и вся моя семья тоже. Эта любовь возникла, когда мы в первый раз ее посетили в марте этого года. В ваш замечательный город мы приехали всей семьей и не хотели уезжать. Сейчас я здесь один, потому что участвую в мотопробеге. И вся семья мне завидует. Завидует тому, что я в вашем славном городе, и погоде. В Казань я приехал с большой радостью. Специально так составил свой путь в качестве руководителя мотозвена нашей газеты», – рассказал лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики.

Мотопробег стартовал 25 июня с острова Русский. Его маршрут протяженностью более 10,5 тыс. километров проходит от Владивостока до Выборга. К колонне уже присоединились сотни мотоциклистов со всей России и из ближнего зарубежья. Частью колонны стало собственное мотозвено редакции «Санкт-Петербургских ведомостей». Сегодня утром участники прибыли в столицу Татарстана и провели встречу с казанскими журналистами.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Технической возможности стартовать из Владивостока у меня не было. Пришлось бы на целый месяц выключиться из рабочей жизни. Поэтому избрали малый вариант. И мы на мотоцикле приехали в Казань, чтобы уже отсюда влиться в колонну. И я очень рад, что мой маршрут лежит через ваш славный город», – отметил Грумбков.

По его словам, в разных городах участники мотопробега возлагают цветы к мемориалам, посвященным воинам Великой Отечественной войны. «От имени редакции, от себя лично возложу цветы в парке имени Горького. Для меня это важно», – подчеркнул гендиректор ИД «Санкт-Петербургские ведомости».