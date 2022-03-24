Генассамблея ООН приняла резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине

Генеральная Ассамблея ООН приняла направленную против действий России резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Соавторами документа являются несколько стран, среди которых — Соединенные Штаты, Украина, Великобритания, Грузия, Германия, Литва и Латвия. Он был подготовлен после того, как Мексика и Франция не смогли добиться принятия своего варианта резолюции в Совете безопасности ООН.

Резолюцию поддержали 140 государств, воздержались 38, против проголосовали пять — Беларусь, Эритрея, КНДР, РФ и Сирия. Среди воздержавшихся — Армения, Алжир, КНР, ЦАР, Куба, Эфиопия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Пакистан, ЮАР, Судан и Таджикистан.

Изначально внесенный в Совбез ООН гуманитарный проект содержал политические оценки, осуждающие Россию, и потому был обречен на вето с ее стороны. В отличие от решений Совбеза ООН, резолюции Генассамблеи ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.

Документ «требует немедленного прекращения боевых действий РФ против Украины». По оценке его авторов, «военное наступление России на территории Украины и его гуманитарные последствия достигают масштабов, которых международное сообщество не видело в Европе десятилетиями».

Кроме того, текст содержит призыв исполнять принятую 2 марта резолюцию Генассамблеи. В ней РФ призывали прекратить специальную военную операцию на Украине и вывести войска, а также осуждалось решение российской стороны «повысить готовность своих ядерных сил».

Помимо этого, в своей резолюции Генассамблея обращает внимание на то, что «блокада городов Украины, в частности, города Мариуполя, еще более усугубляет гуманитарную ситуацию». Текст также содержит требования защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, журналистов и медиков, обеспечить безопасный проход для мирных граждан, включая иностранцев.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.