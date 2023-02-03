«Где наши 600 тыс. татар, куда они ушли?»: в Штабе татар Москвы обсудили итоги переписи

Представители СМИ Татарстана во время поездки в Москву побывали в столичном Штабе татар. Главной темой беседы стали итоги Всероссийской переписи населения 2021 года. По словам руководителя организации — президента Национального конгресса татар Москвы и тюркских народов Рустэма Ямалеева, московские татары всё еще недоумевают, куда из России пропали целых 600 тыс. татар.

«Когда мы в Москве увидели эти результаты, мы сразу же начали обращаться к властям с вопросами, даже в Администрацию Президента писали, спрашивали, где наши 600 тыс. татар, куда они ушли», — подчеркнул он.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

По мнению журналиста новостного интернет-портала IslamNews Рашида Исхакова, не все вопросы, содержавшиеся в анкетах Всероссийской переписи населения, были составлены корректно.

«Был вопрос о том, какой язык у человека родной. В Москве есть много татар, которые чаще говорят на русском языке, знают его лучше татарского, также считают его родным. Поэтому на этот вопрос сложно было дать однозначный ответ. Также в анкетах не было единого понятия „татары“, они были разделены на мишарей, кряшен, сибирских татар и многих других», — заметил он.

Исхаков также напомнил, что коронавирус оказал огромное влияние на проведение переписи в 2021 году. Ведь из-за пандемии Covid-19 многие люди даже боялись открывать переписчикам дверь или выходить из дома.

«Очень много может быть причин тому, что неправильное количество татар, как нам кажется, обозначено в переписи населения. Из-за коронавируса многие в моей семье лично не участвовали в переписи, мы болели и не могли выходить из дома, и я думаю, что таких людей много. Также по домам должны были ходить переписчики и помогать людям проходить опрос, но ко многим, как и к нам, никто не заходил», — поддержала его завуч детского отделения «Медресе Аль-Фатиха» — воскресной школы при Мемориальной мечети Москвы Зифа Нуреева.

Алтайский поэт, востоковед-тюрколог, заслуженный работник культуры РФ Бронтой Бедюров в свою очередь обратил внимание на то, что вопрос достоверности переписи населения очень важен не только для татар, но и для всех представителей малых народов, населяющих многонациональную Россию.

«Мы знаем, что татары процветающий, развивающийся, а не умирающий народ. С какой стати у нас исчезло 600 тыс. человек, непонятно. В молодости, когда мы ехали в Москву учиться, точно знали, что здесь проживает минимум миллион татар. Я всюду встречал татар, слышал татарскую речь в магазинах, банях, на улице. И язык наш, как человек, как живое существо, будет бороться за свое существование. Тем более что наш язык очень развит, мы можем перевести на него любое литературное произведение любой страны мира. Я просто хочу сказать, что татарский народ как жил, так и будет жить и умножаться. Будет везде и всюду», — заявил он.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

По словам Бедюрова, в Москве есть все условия для изучения татарского языка. Если возможностей для открытия государственных школ мало, то нужно открывать частные и воскресные школы, организовывать различные курсы. Он также призвал чиновников и всех людей, занимающих высокие посты, взять в привычку во время публичных выступлений говорить на родном языке, как когда-то это делали многие политики.

На встрече с представителями татарстанских СМИ поэты, писатели, историки, представители московских и областных общественных организаций и другие неравнодушные жители столицы еще долго обсуждали эту тему. Каждому хотелось высказаться, ведь никого итоги переписи, вызывающие столь много сомнений, не оставили равнодушным.

«Штаб татар Москвы» возник на базе клуба «ДЛ-16», основанного в 1995 году бывшим первым секретарем Татарского обкома КПСС (в 1960–1979 годах) Фикрятом Табеевым. За несколько лет до своей смерти он поручил Ямалееву проводить в городе встречи татарских землячеств. Позже в многоквартирном доме на улице Большие Каменщики появилась «штаб-квартира» для общения татарских активистов в домашней обстановке. Теперь каждый день здесь собираются десятки человек самых разных возрастов. По воскресеньям проводятся специальные мероприятия для татарской молодежи. По словам главы организации, сейчас штаб ежегодно организует около ста различных мероприятий, охватывающих примерно 10 тыс. человек. Кроме того, ежегодно организация размещает 500 видеороликов на четырех YouTube-каналах.

Делегация представителей СМИ Татарстана приехала в Москву 1 февраля. В ее состав вошли писатель, заслуженный работник культуры РТ Вахит Имамов, прозаик, главный редактор литературного журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин, поэт и журналист Лябиб Лерон, пиар-директор АО «Татмедиа» Ляйсан Сафина, а также журналисты информационного агентства «Татар-информ» и издания «Миллиард.татар». Гости посетили школу имени Мусы Джалиля, Соборную мечеть Москвы, осмотрели Татарский культурный центр, а также поучаствовали в нескольких круглых столах.