Журналисты «Татмедиа» посетили старинный особняк купца Асадуллаева в Москве

Накануне в Москву с официальным визитом прибыла делегация АО «Татмедиа». В ее состав вошли писатель, заслуженный работник культуры РТ Вахит Имамов, прозаик, главред литературного журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин, советский и российский поэт, журналист Лябиб Лерон, пиар-директор АО «Татмедиа» Ляйсан Сафина, а также журналисты информационного агентства «Татар-информ» и «Миллиард.татар».

После посещения единственной в Москве школы им. Мусы Джалиля с этнокультурным компонентом гости отправились в Малый татарский переулок, где раньше располагалась Старо-татарская слобода. У старинного дома-особняка купца Асадуллаева их встретил глава татарской культурной автономии Фарит Фарисов.

Он рассказал, что это историческое здание имеет особое значение, ведь когда-то татары Москвы с трудом отстояли его. В знак благодарности Асадуллаев открыл там школу, которую в те времена стремились посетить все просвещенные татары. Сегодня здесь расположен Татарский культурный центр, собирающий в своих стенах москвичей всех возрастов. В сквере по соседству установлен памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Вместе с главой татарской культурной автономии делегация «Татмедиа» возложила к монументу цветы.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Фарисов провел экскурсию для гостей, показав им класс татарского языка, малый и большой актовый залы и даже семейное кафе национальной кухни – любимое место всех гостей и сотрудников. Здесь также организуется более 60 различных активностей: музыкальные кружки, уроки татарских народных танцев, бесплатные курсы татарского языка и т.д. Ежегодно в доме Асадуллаева собирается около 12 собраний землячеств. Татары из Ульяновской, Нижегородской, Астраханской и других областей собираются вместе, общаются и обсуждают наиболее актуальные вопросы.

«Интерес к татарскому культурному центру есть, народ сюда идет. Сюда приходят разные люди с разными интересами. В последние годы здесь все изменилось, и Татарский культурный центр стал еще более притягательным. Здесь проводят большое количество концертов, круглых столов и других разнообразных мероприятий на любой вкус. Этот центр стал действительно центром притяжения всех татар», — заметила заслуженная артистка РТ Наиля Фатехова во время проведения круглого стола.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Ключевой темой для обсуждения стали итоги Всероссийской переписи населения 2021 года. Напомним, по ее итогам количество татар на территории РФ сократилось почти на 600 тыс.человек. Численность татар в Москве оценили всего в 60 тыс. человек, что вызвало бурную реакцию татарского сообщества. Многие признались, что такие результаты не внушают доверия.

«Если бы наша численность в Москве действительно была такой маленькой, никто бы не обращался к нам за помощью в организации и для участия в важных для страны мероприятиях в числе первых. Мы не можем согласиться с результатами переписи, но не лезем в политику, а просто делаем свое дело. Ориентируемся прежде всего на качество, а не на количество», — заявил Фарисов.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Руководитель столичного Татарского культурного центра и активный общественный деятель Анвер Хусаинов отметил, Москва и татары – это неразрывно связанные понятия. Однако по результатам переписи, напомнил он, их численность в Москве сократилось примерно на 47%.

«Но свое мнение об итогах переписи у нас конечно же есть. Население России растет, а численность татар уменьшается. Мы считаем, что она уменьшаться не должна. Это противоречит общей тенденции прироста населения не только России, но и мира. Татары социально активны и принимают участие в переписи очень активно. В Москве эта работа также организовывалась очень тщательно», — подчеркнул общественный деятель.

В круглом столе также принял участие 95-летний старейшина татарской общины, профессиональный журналист, краевед и историк Ахмет Галимов, который присоединился к оживленному обсуждению по видеосвязи.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Сколько бы моих знакомых по Москве я ни спрашивал о переписи населения, они рассказывали, что к ним переписчики даже не заглядывали, поэтому я не совсем верю этим цифрам, а точнее сказать, совсем не верю. Потому что это получаются среднепотолочные цифры. И поскольку материалы переписи ложатся в основу политики национальной, то боюсь, что такой подход ей навредит. Или татары способность потеряли размножаться, или переписчики злоупотребляют доверенными им правами и пишут свои надуманные цифры», – высказался он.