Журналисты «Татмедиа» посетили старинный особняк купца Асадуллаева в Москве
Накануне в Москву с официальным визитом прибыла делегация АО «Татмедиа». В ее состав вошли писатель, заслуженный работник культуры РТ Вахит Имамов, прозаик, главред литературного журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин, советский и российский поэт, журналист Лябиб Лерон, пиар-директор АО «Татмедиа» Ляйсан Сафина, а также журналисты информационного агентства «Татар-информ» и «Миллиард.татар».
После посещения единственной в Москве школы им. Мусы Джалиля с этнокультурным компонентом гости отправились в Малый татарский переулок, где раньше располагалась Старо-татарская слобода. У старинного дома-особняка купца Асадуллаева их встретил глава татарской культурной автономии Фарит Фарисов.
Он рассказал, что это историческое здание имеет особое значение, ведь когда-то татары Москвы с трудом отстояли его. В знак благодарности Асадуллаев открыл там школу, которую в те времена стремились посетить все просвещенные татары. Сегодня здесь расположен Татарский культурный центр, собирающий в своих стенах москвичей всех возрастов. В сквере по соседству установлен памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Вместе с главой татарской культурной автономии делегация «Татмедиа» возложила к монументу цветы.
Фарисов провел экскурсию для гостей, показав им класс татарского языка, малый и большой актовый залы и даже семейное кафе национальной кухни – любимое место всех гостей и сотрудников. Здесь также организуется более 60 различных активностей: музыкальные кружки, уроки татарских народных танцев, бесплатные курсы татарского языка и т.д. Ежегодно в доме Асадуллаева собирается около 12 собраний землячеств. Татары из Ульяновской, Нижегородской, Астраханской и других областей собираются вместе, общаются и обсуждают наиболее актуальные вопросы.
«Интерес к татарскому культурному центру есть, народ сюда идет. Сюда приходят разные люди с разными интересами. В последние годы здесь все изменилось, и Татарский культурный центр стал еще более притягательным. Здесь проводят большое количество концертов, круглых столов и других разнообразных мероприятий на любой вкус. Этот центр стал действительно центром притяжения всех татар», — заметила заслуженная артистка РТ Наиля Фатехова во время проведения круглого стола.
Ключевой темой для обсуждения стали итоги Всероссийской переписи населения 2021 года. Напомним, по ее итогам количество татар на территории РФ сократилось почти на 600 тыс.человек. Численность татар в Москве оценили всего в 60 тыс. человек, что вызвало бурную реакцию татарского сообщества. Многие признались, что такие результаты не внушают доверия.
«Если бы наша численность в Москве действительно была такой маленькой, никто бы не обращался к нам за помощью в организации и для участия в важных для страны мероприятиях в числе первых. Мы не можем согласиться с результатами переписи, но не лезем в политику, а просто делаем свое дело. Ориентируемся прежде всего на качество, а не на количество», — заявил Фарисов.
Руководитель столичного Татарского культурного центра и активный общественный деятель Анвер Хусаинов отметил, Москва и татары – это неразрывно связанные понятия. Однако по результатам переписи, напомнил он, их численность в Москве сократилось примерно на 47%.
«Но свое мнение об итогах переписи у нас конечно же есть. Население России растет, а численность татар уменьшается. Мы считаем, что она уменьшаться не должна. Это противоречит общей тенденции прироста населения не только России, но и мира. Татары социально активны и принимают участие в переписи очень активно. В Москве эта работа также организовывалась очень тщательно», — подчеркнул общественный деятель.
В круглом столе также принял участие 95-летний старейшина татарской общины, профессиональный журналист, краевед и историк Ахмет Галимов, который присоединился к оживленному обсуждению по видеосвязи.
«Сколько бы моих знакомых по Москве я ни спрашивал о переписи населения, они рассказывали, что к ним переписчики даже не заглядывали, поэтому я не совсем верю этим цифрам, а точнее сказать, совсем не верю. Потому что это получаются среднепотолочные цифры. И поскольку материалы переписи ложатся в основу политики национальной, то боюсь, что такой подход ей навредит. Или татары способность потеряли размножаться, или переписчики злоупотребляют доверенными им правами и пишут свои надуманные цифры», – высказался он.