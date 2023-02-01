Журналисты и писатели «Татмедиа» посетили школу имени Мусы Джалиля в Москве

Сегодня с официальным визитом в Москву прибыли сотрудники республиканского агентства «Татмедиа». В состав делегации вошли известный татарский писатель, заслуженный работник культуры РТ Вахит Имамов, татарский прозаик, главред литературного журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин, советский и российский поэт, журналист Лябиб Лерон, а также корреспонденты «Татар-информа» и «Миллард. татар». Первым делом гости из Татарстана посетили школу им.Мусы Джалиля и возложили цветы к памятнику великого татарского поэта.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Директор школы, заслуженная артистка РТ Роза Шакирова рассказала гостям об истории создания первой в Москве школы с этнокультурным татарским компонентом, поделилась успехами своих учеников и коллег. Вместе с преподавателями она провела для них увлекательную экскурсию по музеям «Легенды разведки», «Музей татарского быта», библиотеке, актовому залу и учебным классам.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

По ее словам, создание школы заняло более семи лет и стало огромной радостью не только для татар из Москвы и других городов. Из-за атмосферы единства и богатого многонационального состава на школу обратили внимание представители многих стран исламского мира, проживающие в столице.

Делегации из Татарстана также представили гордость школы – уникальный проект «Галерея культур мира», собранный по крупицам общими усилиями педагогов, родителей и всех неравнодушных людей. В прошлом году галерея приняла престижный городской конкурс «Музеи, усадьбы Москвы».

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

После экскурсии сотрудники «Татмедиа» встретились с учащимися. Так, воспитанники школьного хора исполнили для них песни на татарском и русском языках, а ученики вторых и шестых классов прочли свои любимые стихотворения Мусы Джалиля, память о творчестве и подвигах которого бережно хранит каждый уголок школы.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

На сегодняшний день в школе обучаются 65 детей татарской национальности. При этом педагогический коллектив убежден, что с каждым годом их количество будет расти. Татарский язык здесь изучается с первого класса, а начиная с четвертого ребята могут посещать языковой кружок и внеклассные мероприятия. В стенах учебного заведения в дружественной обстановке учатся представители 38 национальностей.