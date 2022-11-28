«Газпром» заявил об устранении Молдовой нарушений по оплате поставок газа

Российская корпорация «Газпром» приняла решение не снижать прокачку газа через территорию Украины в Молдову, так как компания «Молдовагаз» устранила все нарушения по оплате текущих поставок топлива в ноябре. Об этом сообщает ТАСС.

«Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в „Газпроме“ получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на газоизмерительную станцию (ГИС) „Суджа“ для транзита в Молдову», — говорится в заявлении компании.

При этом в «Газпроме» заявили, что из-за регулярного нарушения молдавской стороной обязательств в части оплаты российская компания оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае дальнейших нарушений.

Ранее газовый холдинг рассказал об «оседании» на Украине топлива, которое должно было поступать в Молдову, и с 28 ноября планировал сокращать подачу газа для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки. Вместе с тем в самой Молдове назвали оставшиеся на Украине запасы газа «резервами» и заверили, что они будут оплачены.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом для прокачки газа из РФ в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по «Северному потоку» на данный момент остановлена. Газ, проходящий по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», предназначен для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.