«Газпром» в 2021 году покроет более трети мирового потребления газа

После увеличения добычи газа на 15,2% или на 58,8 млрд куб. м в 2021 году, компания «Газпром» сможет покрыть более трети прироста мирового потребления газа, сообщили ТАСС в газовом холдинге.

Отмечается, что потребление газа в мире в текущем году вырастет на 150 млрд куб. м и составит 4,2 трлн куб. м. Больше всего в этом ресурсе нуждается Россия, Китай и Европа, которые и являются основными рынками сбыта компании.

«За счет увеличения объемов добычи газа „Газпрома“ в 2021 году будет покрыто более трети прироста потребления газа в мире. Таким образом, компания не только обеспечивает надежность работы российского ТЭК, но и вносит существенный вклад в развитие мирового энергетического рынка», — рассказали в холдинге.

Ранее сообщалось, что объем добычи газа «Газпромом» в 2021 году превысит 510 млрд куб. м, что составляет рекордное значение за последние 10 лет.

27 октября Президент РФ Владимир Путин поручил ПАО «Газпром» после завершения закачки газа в отечественные хранилища увеличить поставки в европейские хранилища.

Он также подчеркнул, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину.