«Газпром»: Поставки газа полностью соответствуют заявкам потребителей и контрактам

Российское ПАО «Газпром» отреагировало на призыв части депутатов Европейского парламента расследовать деятельность компании. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе «Газпрома» подчеркнули, что компания «осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами».

Кроме того, в компании добавили, что стремятся «удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что примерно 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать на соответствие антимонопольным нормам ЕС действия «Газпрома», которые будто бы привели к рекордному росту цен на газ.

В среду, 15 сентября, стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, в пике достигая почти 970 долларов за 1 тыс. куб. метров. В четверг она снижалась ниже 800 долларов, а в пятницу — уменьшалась и вновь росла.