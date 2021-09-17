Депутаты Европарламента потребовали расследования против «Газпрома» из-за цен на газ

Примерно 40 депутатов Европейского парламента призвали Европейскую комиссию расследовать на соответствие антимонопольным нормам ЕС действия «Газпрома», которые будто бы привели к рекордному росту цен на газ в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Эту информацию подтвердила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста. Заверив, что ответ на письмо европарламентариев будет дан в установленном порядке, она отказалась от дальнейших комментариев. «На данном этапе это всё, что мы можем сказать по этой теме», — сказала она.

Другая представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела независимо объяснила, что в комиссии считают рост цен на газ в Европе следствием ряда объективных факторов. В частности, она упомянула значительное увеличение спроса на газ в результате восстановления экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса.

В среду, 15 сентября, стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, в пике достигая почти 970 долларов за 1 тыс. куб. метров, но затем снизившись примерно до 800 долларов. В четверг, 16-го числа, цена на газ упала до 735 долларов за 1 тыс. куб. метров. Сегодня, 17 сентября, стоимость газа уменьшалась и вновь увеличивалась примерно до 820 долларов.