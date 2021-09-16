Цена на газ в Европе опустилась ниже отметки 800 долларов

Стоимость газа на европейском рынке начала снижаться. В 13:22 по московскому времени цена октябрьского фьючерса составила 785, 9 доллара за 1 тыс. куб. метров, сообщает РИА Новости.

Самая низкая отметка 16 сентября в 756,4 доллара фиксировалась сразу после открытия биржи в 9:09 по Москве. После стоимость газа выросла до 853,5 доллара, а затем снова начала снижаться.

15 сентября торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчетная цена составила 861 доллар.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что цена газа в Европе превысила рекордные 840 долларов за 1 тыс. куб. метров.