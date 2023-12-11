«Газпром» поставил россиянам рекордный для декабря объем газа из-за морозов

Фото: © «Татар-информ»

«Газпром» в минувшую пятницу, 8 декабря, поставил россиянам 1 717 млн кубических метров газа – это рекордный показатель для декабря. Причиной таких гигантских объемов поставок стали сильные морозы, пишет ТАСС.

Интересно, что последний подобный рекорд зафиксировали на уровне 1 714 млн кубометров газа. Его установили 24 декабря 2012 года. При этом суточный отбор газа из ПХГ компании в отдельные сутки превышал 600 млн кубических метров.

Напомним, в минувшую пятницу средняя температура воздуха в зоне действия ЕСГ была до 17 градусов ниже нуля, а в некоторых районах Татарстана температура доходила до -26 градусов.

В компании подчеркнули, что первый пик морозов зимы 2023/24 успешно пройден, а все газовые поставки по трубам проходят надежно.

Ранее сообщалось, что «Газпром» попал в рейтинг самых прибыльных компаний РФ по объему чистой прибыли за 2022 год. В топ самых прибыльных компаний вошла и «Татнефть».