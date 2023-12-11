«Татнефть» попала в топ-10 компаний России по чистой прибыли – 2023

ПАО «Татнефть» заняла 7 место в рейтинге крупнейших российских компаний по чистой прибыли за 2022 год. Чистая прибыль компании в 2022 году составила 284,9 млрд рублей, сообщает Forbes. Напомним, что это на 43% процента больше, чем в 2021-м (198,9 млрд рублей). Интересно, что «татарстанский нефтяник» обошел в данном списке «Сбер», который занял в рейтинге 9 место, заработав 270,5 млрд рублей.

Рейтинг издания возглавил «Газпром». «Газовый гигант» заработал 1,31 трлн рублей чистой прибыли в 2022-м. На втором месте – «Ямал СПГ» - 840,2 млрд рублей. Замкнула тройку лидеров «Роснефть» с чистой прибылью в 813 млрд рублей. В топ-5 также попали «Лукойл» (790,1 млрд рублей) и «Новатэк» (640,4 млрд рублей).

В «10-ку» самых прибыльных компаний РФ помимо «Татнефти» и «Сбера» попали «Норильский никель» с чистой прибылью в 429,3 млрд рублей (6 место), «Сахалинская энергия» – 283,9 млрд рублей (8 место) и «ФосАгро» – 184,7 млрд рублей (10 место).