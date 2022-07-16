«Газпром» попросил у Siemens документы для вывоза застрявшей в Канаде турбины

«Газпром» официально обратился к компании Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая». Это критически важное оборудование для «Северного потока», сообщается в телеграмм-канале «Газпрома».

Для вывоза турбины требуются документы, которые позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель несмотря на действующие санкции Канады и ЕС. Газотурбинный комплекс, который в Siemens направили на ремонт, является критически важным оборудованием для «Северного потока», который до сих пор работает не на полную мощность.

«„Газпром“ рассчитывает на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода „Северный поток“ и обеспечение природным газом европейских потребителей», — говорится в сообщении.

Напомним, с 14 июня поставки по трубопроводу сократились, причиной стал несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта. Сейчас через «Северный поток» прокачивается лишь 40% газа от максимально возможного объема.

Руководство Канады в ответ на призывы Берлина подтвердило решение вывести из-под действия санкций отремонтированные турбины для российского газопровода и вернуть их Германии, это решение поддержали власти США. В то же время Киев призывает Канаду не возвращать России оборудование.