Страны, входящие в НАТО, имеют отношение к атакам украинских военных на российские аэродромы, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. На это указывают конкретные факты, отметил он и пообещал, что российские военные не оставят эти атаки безответными.

«Российская сторона неоднократно указывала на то, что США и их сателлиты все больше закрепляются в статусе участников украинского конфликта. Вот и сейчас в очередной раз факты указывают на то, что страны – члены Североатлантического альянса действительно приложили руку к террористическим провокациям Киева против российских стратегических аэродромов "Дягилево" и "Энгельс" с применением двух реактивных ударных беспилотников советского производства Ту-141 "Стриж"», – заявил Гаврилов РИА Новости.

По его словам, Киеву «фактически было публично озвучено указание совершить эту вероломную провокацию». При этом он напомнил слова главы МИД Латвии о том, что возможные удары ВСУ по России «были бы оправданными».

«Разумеется, наша армия не оставляет подобные террористические деяния безнаказанными», – добавил глава делегации.

Напомним, в результате атаки украинских беспилотников 5 декабря на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской погибли трое военнослужащих и были ранены еще четверо. В Кремле сегодня подчеркнули, что риски новых атак со стороны Украины остаются высокими и подтвердили, что РФ принимает ответные меры.