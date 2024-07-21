Гатин о полевой кухне в ЛНР: «Нужды в раздаче горячей еды скоро не будет»

Об этом жителе Набережных Челнов многие знают и многие восхищаются. В родном городе он также прославился своими добрым делами. А сейчас вместе со своей командой с 2022 года кормит мирное население Лисичанска и прилегающих населенных пунктов. Ежедневно активисты готовят по 5 тысяч порций горячей еды. Волонтеры благодарят руководства города и республики за то, что их поддержали и разрешили реализовать проект. Рустам Гатин рассказал, как это было и сколько они еще будут находиться в ЛНР.

По его словам, идея возникла в мае 2022 года через несколько месяцев после объявления о начале спецоперации. Он и волонтеры попросили мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева поддержать их в поездке в зону СВО.

«Мы не знали, что мы там, как мы там сможем работать. Мы единственное знали, что мы там нужны. А в каких условиях, как, в каком городе — вот этого ничего не знали. Но у нас все было готово, был автомобиль. У нас была провизия на тысячу человек в день и на один месяц. Мы вообще изначально планировали поехать на один месяц за свой счет. Нам нужно было только согласие разрешение мэра. Чтобы не получилось так, что мы находимся в зоне СВО, а город об этом даже и не знает. Но после того, как я озвучил свое предложение мэру города, он взял паузу подумать», — рассказал волонтер.

Когда началась частичная мобилизация, были призваны друзья Рустама Гатина.

«Мы еще раз подошли к мэру и озвучили свое желание поехать. Но Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов объявил о том, что на каждом пункте сбора и отправки должно быть обеспечение горячим питанием и теплом. Мы расставили на все пункты полевые кухни, шатры — таким образом приняли участие. Наиль Гамбарович сказал, что пока мы нужны здесь», — поделился активист.

Частичная мобилизация продолжалась, шло время. Мэр Челнов буквально через несколько дней ответил, что команда может собираться.

«Когда мы приехали, город был просто в ужаснейшем состоянии. Люди практически в эти дни вылезали из подвалов, которые приходили на раздачу еды. Мы, наверное, около недели не могли даже просто разговаривать друг с другом. Сейчас я только понимаю, насколько это было опасно, страшно и очень жутко. Спустя неделю, две подготовки мы начали кормить людей, потихонечку. Поэтапно. Выбирая безопасные места раздачи, готовя помощников. Были волонтеры из числа местных жителей, которые помогают нам по сей день раздавать еду», — продолжил Рустам Гатин.

Позже к Лисичанску присоединились еще два поселка — это Приволье и Новодружеск. Там, по словам волонтера, ситуация намного сложнее. А некоторых из этих поселков до сих пор нет электричества и газа, к сожалению. Туда не могут попасть и строители для того, чтобы восстанавливать эти поселки. Но люди не отчаиваются.

«Мы всяческими способами стараемся туда доставить еду. У нас это получается. И по сей день вся основная нагрузка финансовая лежит на Набережных Челнах», — уточнил он.

Волонтеры кормят 5 тыс. человек каждый день. Сначала кормили только одной позицией — гречка с тушенкой. После уже проработали перловку, проработали пшено. Сейчас иногда волонтеры комбинируют гречку с пшеном, чтобы какое-то разнообразие людям дать. Люди это с удовольствием принимают.

«Готовим каждый день разное, стараемся еду готовить. Раздаем им одноразовую посуду, у кого нет с собой какой-то тары. Стараемся еще быть чем-то полезным. С предпринимателями Челнов закупили тележки, раздаем, особенно старшему поколению, инвалидам, которые воду носят. Тележки раздаем, уже более 100 тележек раздали. Им очень приятно. Ездишь по городу и видишь, что люди ими пользуются. В зимнее время раздаем ледянки, когда небольшое количество времени снег лежит в Лисичанске, потому что и сугробы бывают, и неудобно с тележками ходить, а воду и все остальное людям надо носить», — рассказал Рустам Гатин.

Затем волонтеры начали помогать животным. Начали стерилизовать бездомных собак. Нашли связь с ветеринаром, уже несколько собак стерилизовали.

Спустя год пришла идея начать помогать детям. Детям с самыми тяжелыми и самыми сложными заболеваниями, диагнозами. Это ДЦП и аутизм, при чем одни из самых тяжелых форм.

«Этих детей мы на руках перевозим. Сажаем на поезд, вместе с нами они едут. Здесь нас встречает спецтранспорт. Довозит до санатория „Жемчужина“. Там размещаем ребят и родителей. Отдельно детей мы не возим, только обязательно с родителями, все диагнозы и карточки нам помогают собирать врачи местные. Уже на сегодняшний день 14 детей с мамами, папами прошли реабилитацию достаточно успешно и вернулись в Лисичанск», — поделился он.

Рустам Гатин и его команда часто общается с мирными жителями, раз в неделю он объезжает все точки, спрашивает, все ли у них хорошо, всего ли хватает. К счастью, все пожелания в адрес челнинцев только позитивные, одни слова благодарности.

Ремонт продолжается в городе Лисичанске. Людям дают газ, электричество, отопление, и они уже могут самостоятельно готовить себе еду.

«Мы нужны в Лисичанске в самых сложных местах и в самое сложное время. Я думаю, надеюсь, что наш проект будет подходить к концу, потому что республика, наша республика Татарстан вместе с ЛНР, Лисичанском проводит большую и масштабную работу по восстановлению города: коммуникации, школы, детские сады, больницы. Не просто косметический ремонт, а максимально капитальный. Полноценный ремонт с заменой почти всего оборудования», — рассказывает Гатин.

Люди в Лисичанске возвращаются к своей обычной, обыденной жизни. По словам Гатина, необходимости в раздаче горячей еды скоро не будет.

«Этому мы радуемся. Конечно, с одной стороны это грусть, что мы уедем. Но радость, что люди начнут самостоятельно жить, работать. Они уже получают пособия, пенсии, зарплаты. С работой там никаких проблем нет», — отметил он.

Встречают волонтеры и военнослужащих, иногда передают им посылки, которые отправляют из Татарстана, раздают теплые носки в холодное время года, домашнюю еду, сухие супы, которые готовят волонтеры.

Гатин убежден, что победа будет за нами, потому что в такой большой, мощной стране как Россия, по его словам, подавляющее большинство — сильные духом люди.

«Это не только ребята. Как работают волонтеры, женщины (мамы, бабушки, сестры, жены) по подготовке волонтерской помощи: сетей, супов, сухих душей. Вот это все доказывает, что сильные духом все: и мужчины, и женщины, и дети. И никаких сомнений нет, что победа будет за нами. А мы вместе с вами со всеми будем этой Победе помогать будем и людям, кто там в тяжелой жизненной ситуации оказался в этот момент. Начнем ездить туда, навещать свих друзей, с которыми мы там познакомились, и отмечать все общие праздники», — заключил спикер.

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