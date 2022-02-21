Гамова о Валиевой: «Безалаберность и разгильдяйство! Кто подставил Камилу?»

Бывшая волейболистка казанского «Динамо», чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала ситуацию с допинговым скандалом вокруг олимпийской чемпионки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

По словам Гамовой, всемирного заговора по отношению к 15-летней спортсменке нет. Также бывшая волейболистка призвала выяснить, кто отвечает за попадание запрещенного вещества в кровь Валиевой.

«Все следили за фигурным катанием на Олимпийских играх и переживали за Камилу Валиеву. То, что выпало на долю этой девочки, не пожелаешь и врагу! Нет никакого всемирного заговора против России, есть безалаберность и разгильдяйство. В этом наша беда! Кто ответит за то, что в организм ребёнка 15 лет попали запрещённые вещества? Кто эти люди, которые "подставили" Камилу?» — написала Гамова на своей странице в Instagram.

Также Гамова прокомментировала нервный срыв Александры Трусовой по упущенной золотой медали на Олимпиаде. «Реакция Саши Трусовой потрясла. Я смотрела это видео и не понимала, почему мне рвёт душу и сердце, глядя на них, почему я так близко и глубоко воспринимаю их эмоции… Слова "Вы всё знали! Всё знали!" наталкивают только на одно — а всё ли в порядке в команде фигуристок?!» — написала Гамова.

Ранее глава МОК Томас Бах анонсировал расследование в отношении тренеской группы Этери Тутберидзе на предмет жестокого отношения к ребенку в ситуации вокруг Камилы Валиевой.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал об итогах произвольной программы в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.