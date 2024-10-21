Галлоуэй: Саммит БРИКС в Казани может стать поворотным моментом в мировой истории

Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября, может стать поворотным моментом в мировой истории. Так считает политик из Великобритании, писатель и журналист Джордж Галлоуэй.

Он отметил, что БРИКС, как объединение стран, важно само по себе, но самым важным событием в геополитике станет именно встреча глав государств-членов БРИКС в Казани. Это событие останется в памяти людей, как мероприятие для достижения благородной цели, а именно более справедливого миропорядка, цитирует спикера газета «Известия».

Он пояснил, что Запад хочет победить и получить все, а БРИКС с этой политикой наоборот борется. Лидеры стран-членов данного объединения хотят выгодно решить мировые проблемы для большинства игроков международной арены.

Причем Галлоуэй считает, что страны, желающие вступить в БРИКС, полностью включатся в процесс объединения и по итогу членами данного объединения будут подавляющее большинство людей в мире.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявлял, что БРИКС — это не антизападное объединение, и оно в целом никому себя не противопоставляет. По словам российского лидера, члены БРИКС просто стремятся выстроить отношения между собой на взаимоуважении с учетом интересов друг друга.

Напомним, что глава российского государства приедет в столицу РТ уже 21 октября. Тем временем для Раиса Татарстана Рустама Минниханова саммит уже начался. С кем уже встретился руководитель республики и все последние новости в «нулевой день» – в материале «Татар-информа».