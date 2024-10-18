Путин: БРИКС - это не антизападное объединение

Президент России Владимир Путин заявил, что объединение БРИКС не настроено против Запада.

«БРИКС — это не антизападное объединение. Оно просто не западное», — сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.

Российский лидер подчеркнул, что БРИКС никому себя не противопоставляет. Это просто объединение стран, которые выстраивают отношения между собой на взаимоуважении, учитывая интересы друг друга.

«На этой базе мы и будем работать в Казани», — уточнил Путин.

Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани 22-24 октября. Ожидается, что в международном мероприятии примут участие представители более 30 стран.

Ранее Путин заявил, что на саммите БРИКС в Казани у него планируется 17 двусторонних встреч.