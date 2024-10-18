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Путин: БРИКС - это не антизападное объединение
Президент России Владимир Путин заявил, что объединение БРИКС не настроено против Запада.
«БРИКС — это не антизападное объединение. Оно просто не западное», — сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
Российский лидер подчеркнул, что БРИКС никому себя не противопоставляет. Это просто объединение стран, которые выстраивают отношения между собой на взаимоуважении, учитывая интересы друг друга.
«На этой базе мы и будем работать в Казани», — уточнил Путин.
Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани 22-24 октября. Ожидается, что в международном мероприятии примут участие представители более 30 стран.
Ранее Путин заявил, что на саммите БРИКС в Казани у него планируется 17 двусторонних встреч.
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