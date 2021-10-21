Галина Шарафутдинова: Предприниматели должны понимать, какими будут меры поддержки

Татарстанские предприниматели готовятся к нерабочим дням, но не перестают надеяться на сохранение возможности работать с соблюдением «антиковидных» мер. Об опасениях и планах участников гостиничного бизнеса и сферы общепита ИА «Татар-информ» рассказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров республики Галина Шарафутдинова.

«Пока нам известно только о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Как именно в эту неделю будет организована работа предприятий, кто будет работать, а кто нет, пока неизвестно. Будем опираться на постановление Правительства Татарстана и надеемся, что нам разрешат работать с соблюдением „антиковидных“ мер», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, бизнес готов подойти к соблюдению противоэпидемиологических норм максимально ответственно — вакцинировать сотрудников, обслуживать только обладателей QR-кодов, организовывать доставку готовых блюд на дом и работать навынос.

«Очень надеемся, что все не ограничится работой на вынос. Как показал опыт прошлогоднего локдауна, подобный формат позволяет загрузить только тот персонал, который задействован в данный момент и окупить себестоимость. Поэтому, если все же нас закроют, предприниматели должны четко понимать, какими будут меры поддержки от правительства», — резюмировала Шарафутдинова.

Основатель сети национального фаст-фуда «Кастыбый» Азат Назмутдинов сообщил агентству, что с введением QR-кодов и снижением заполняемости залов кафе и ресторанов заказов навынос больше не стало.

«Мы задействуем этот формат работы, но пока он не пользуется большой популярностью», — отметил Назмутдинов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников. При этом регионы со сложной эпидобстановкой могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней. В Татарстане вводить нерабочие дни ранее указанной даты не намерены.