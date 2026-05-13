Галина Шарафутдинова: «Мы привлекаем поваров уже со школ»

Участие в международном турнире молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова открывает перед специалистами карьерные перспективы, включая получение предложений о работе и возможность запуска собственного дела. Так на соответствующий вопрос «Татар-информа» ответил председатель судейской коллегии турнира Андрей Саховский.

«После того, как люди выступают на таких турнирах, перед ними открываются новые двери. Это самый главный шаг – то, что они захотели участвовать в этом турнире», – отметил Саховский.

По его словам, участникам действительно поступает много предложений. Один из конкурсантов прошлых лет открыл собственную кондитерскую и теперь ежегодно приезжает на турнир уже в роли наставника. Кто-то из участников после соревнований начинал выступать за сборную России.

Генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова добавила, что проведение турнира повышает статус профессии и помогает привлекать в индустрию новых людей.

«Через уважение к профессии, через ее ценности мы привлекаем в нашу индустрию людей, которые еще не понимают, куда идти, на кого учиться. Мы уже со школ, техникумов, колледжей начинаем их вовлекать», – пояснила она.

Турнир молодых поваров проходит в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».