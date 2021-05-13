Галимова: Восемь пострадавших в Казани перенесли транспортировку в Москву стабильно

Пострадавшие во время трагедии в казанской гимназии №175, которых отправили на лечение в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Восемь пациентов, переведенных в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Все они получают лечение в федеральных клиниках. Медики делают все от них зависящее для спасения жизни и здоровья наших граждан», — сказала Галимова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что спецборт МЧС России с пострадавшими из Казани приземлился в Москве. Также, по словам, Лилии Галимовой, жизни 14 детей, оставшихся в ДРКБ, ничего не угрожает.