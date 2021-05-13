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Ру Тат
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13 мая 2021  08:54
Розалия Хайруллина

Галимова: Жизни 14 детей, оставшихся в ДРКБ, ничего не угрожает

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Проходящие лечение в ДРКБ 14 детей, пострадавших в результате стрельбы в казанской школе № 175, находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Сейчас их состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова. 

«Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает. Они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением», — сказала Галимова. 

Ранее из ДРКБ в Москву транспортировали ребят, попавших после трагедии в казанской гимназии в реанимацию.

ЧП в казанской школе
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