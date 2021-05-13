Галимова: Жизни 14 детей, оставшихся в ДРКБ, ничего не угрожает

Проходящие лечение в ДРКБ 14 детей, пострадавших в результате стрельбы в казанской школе № 175, находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Сейчас их состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает. Они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением», — сказала Галимова.

Ранее из ДРКБ в Москву транспортировали ребят, попавших после трагедии в казанской гимназии в реанимацию.