Общество 21 августа 2025 17:16

Галимова показала видео из кулуаров пленарного заседания форума малых городов

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале выложила видео из кулуаров проходящего в Казани X Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

В ролике запечатлено, как «съемочной группе пришлось пробираться через сцену пленарного заседания». «Никто и не заметил! Профессионалы», – прокомментировала видео Галимова.

На пленарном заседании форума под названием «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!» выступил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

#урбанистика #Лилия Галимова
