Мишустин рассказал о новом подходе к комплексному развитию территорий

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент России Владимир Путин поручил разработать еще 200 мастер-планов для городов страны, причем почти половина из них – малые и средние. Об этом на пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

«Это принципиально новый подход к комплексному развитию территорий и повышению качества жизни наших людей. Он позволяет системно посмотреть на населенный пункт благодаря всестороннему анализу сферы благоустройства, опросов граждан, обозначить точки роста и привлечь инвесторов. Сейчас важно сформировать законодательную основу для мастер-планирования», – отметил он.

Мишустин напомнил, что впереди предстоит работа по развитию 2,1 тыс. опорных пунктов страны, которые стали экономическим и инфраструктурным каркасом страны.