Политика 10 декабря 2025 10:26

Галимова: Члены делегации РТ обеспечивают перевод на заседании Межправкомисии РФ и ОАЭ

Члены делегации Татарстана обеспечивают перевод на заседании Межправительственной комиссии России и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом рассказала, выложив соответствующее видео, руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Ничего необычного. Дубай. 12-е заседание Межправкомисии России и ОАЭ. Перевод обеспечивают… члены делегации республики. Татарстан помогает найти общий язык», – написала Галимова в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов совершает рабочую поездку ОАЭ. Он уже встретился с президентом инвестиционной группы Marathon Group и председателем Российско-Эмиратского делового совета Александром Винокуровым.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

