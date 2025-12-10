news_header_top
Политика 10 декабря 2025 08:39

Минниханов прибыл в ОАЭ с рабочей поездкой

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В эти дни в Дубае проходит Российско-Эмиратский бизнес-форум. Мероприятие является одной из площадок для развития стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.

В рамках форума будет организован ряд сессий по различным тематикам. Кроме того, состоится заседание Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, уточнила Лилия Галимова.

