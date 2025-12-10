Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с главой Российско-Эмиратского делового совета

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты встретился с президентом инвестиционной группы Marathon Group и председателем Российско-Эмиратского делового совета Александром Винокуровым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Инвестиционная компания Marathon Group занимается развитием активов в сфере розничной торговли, фармацевтики, производства потребительских товаров (FMCG), сельскохозяйственного производства. Фирма является крупнейшим акционером торговой сети «Магнит», занимающим первое место в России по количеству торговых площадей и входящим в топ-10 крупнейших компаний России.

Сегодня в Татарстане действует 982 торговые точки, а также один распределительный центр розничной сети. На этих объектах работают 8,5 тысячи татарстанцев. Также выстроена работа с местными производителями, сегодня в магазинах сети представлена продукция 112 татарстанских поставщиков.

В июне текущего года Александр Винокуров возглавил Российско-Эмиратский деловой совет. Деятельность организации направлена на развитие двустороннего экономического и делового сотрудничества между Россией и ОАЭ, в том числе на продвижение российского бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах, привлечение инвестиций, увеличение экспорта и реализацию совместных проектов.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан активно способствует укреплению как экономических, так и культурных связей между Россией и ОАЭ.

В частности, Раис РТ напомнил, что делегации республики регулярно участвуют в Инвестиционном форуме и в международной выставке вооружений International Defence Exhibition. Налажена работа с ведущими эмиратскими компаниями, включая EMAAR, холдинг Tawazun и другие.

В свою очередь делегация из ОАЭ ежегодно участвует в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Татарстан мог бы поставлять в Объединенные Арабские Эмираты широкую номенклатуру продукции. Это автомобили, вертолеты, грузопассажирские суда, нефтехимическая продукция и многое другое, акцентировал Минниханов.

Кроме того, Раис РТ заметил, что взаимодействие России с исламским миром открывает большие возможности. «Это может стать платформой для привлечения инвестиционного капитала из Объединенных Арабских Эмиратов и других арабских стран. Можно изучить возможность кооперации Татарстана и ОАЭ в области промышленной / гражданской электроники и микроэлектроники, информационных технологий, а также подготовки кадров для данных отраслей», – сказал он.

«Готовы работать с Российско-Эмиратским деловым советом в части привлечения эмиратских инвестиций в экономические проекты нашей республики, развитие взаимодействия в сфере: высоких технологий, строительства, инфраструктурных проектов, а также в области науки, образования, культуры, спорта, туризма», – подытожил Рустам Минниханов.