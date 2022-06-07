Галиев – лев в плей-офф, Яшкин – кот в мешке: кто решит проблему снайперов в «Ак Барсе»

Не успели болельщики осмыслить подписание Александра Радулова, как пошли слухи о переходе в «Ак Барс» Дмитрия Яшкина. Спортивная редакция «Татар-информа» объясняет, зачем казанцам признанный снайпер в пополнение к Радулову и Шипачеву и почему «барсам» стоит сосредоточить селекционные усилия на Галиеве.

Звездный десант новичков «Ак Барса» буквально потряс всех в КХЛ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Состав «Ак Барса» внушает трепет, но дьявол кроется в деталях

Звездный десант новичков «Ак Барса» буквально потряс всех в КХЛ. Многие СМИ уже заранее вручили Кубок Гагарина – 2023 команде Олега Знарка. Пускай подписание Александра Радулова пока не подтверждено официально, но это связано лишь с тем, что его контракт с «Далласом» завершается 1 июля и де-юре о переходе игрока в «Ак Барс» объявить до этой даты нельзя.

Помимо Радулова новичками «Ак Барса» уже стали Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Василий Токранов и Кирилл Семенов. При этом значительных потерь в составе казанцев не было, за исключением «санкционного» побега американца Стивена Кэмпфера. Уже текущий состав «Ак Барса» внушает трепет, а ведь грядут и новые подписания. В Казань еще могут переехать Станислав Галиев или Дмитрий Яшкин.

Помимо Радулова новичками «Ак Барса» уже стали Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Василий Токранов и Кирилл Семенов Фото: ak-bars.ru

Последнее особенно важно, ведь дьявол, как известно, кроется в деталях. А без Яшкина / Галиева в «Ак Барсе» не просматривается парочка элитных снайперов, которые будут стабильно завершать передачи Шипачева и Радулова голами.

Кагарлицкий не убедил, Уил – плеймейкер, а Тарасов не наиграл и на третье звено «Ак Барса»

На ум приходит разве что Дмитрий Кагарлицкий, но в «Ак Барсе» его статистические показатели были далеки от результатов, которые он показывал в «Динамо». 12 шайб в 46 матчах – такой результат у форварда в прошлой «регулярке». При этом Кагарлицкий не молодеет, ему уже 32 года. Понятно, что воссоединение с Шипачевым добавит результативности форварду, но не глобально.

В «Ак Барсе» статистические показатели Дмитрия Кагарлицкого были далеки от результатов, которые он показывал в «Динамо». 12 шайб в 46 матчах – такой результат у форварда в прошлой «регулярке» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме Кагарлицкого, очевидных снайперов в «Ак Барсе» и вовсе нет. Складывается впечатление, что в нынешнем составе попросту некому будет стабильно забивать с передач Шипачева и Радулова. Джордан Уил ярко выраженный диспетчер и даже скорее плеймейкер. Канадец любит сам заезжать с шайбой за синюю линию и кататься с ней по зоне соперника, конструируя атаки.

Даниил Тарасов и вовсе отличился в прошлом сезоне лишь 6 шайбами. После отъезда из «Динамо» он даже на третье звено «Ак Барса» не наиграл. Вообще напрашивается его возвращение в московский клуб с большой доплатой в обмен на Станислава Галиева.

Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин уже успел объявить закрытым вопрос ухода Станислава Галиева из московского клуба. Однако большая часть лета еще впереди, и вопрос может «открыться» в любую сторону.

Галиев – кубковый боец и не зависит от тренеров, команд и партнеров

Галиев идеальный вариант для «Ак Барса». Он уже играл в Казани и был лучшим снайпером Кубка Гагарина – 2018, забросив 10 шайб в кубковых матчах. Даже у Квартальнова, путешествуя по звеньям, Стас был одним из лучших в «регулярке» и особенно в плей-офф.

Галиев – идеальный вариант для «Ак Барса». Он уже играл в Казани и был лучшим снайпером Кубка Гагарина – 2018, забросив 10 шайб в кубковых матчах Фото: © «Татар-информ»

Также он идеально взаимодействовал с Шипачевым в прошлом сезоне в «Динамо». Галиев в регулярном чемпионате набирал почти очко за матч – 42 (25+17) в 47 матчах. А главное, форвард подтвердил статус кубкового снайпера. «Динамо» в целом провело очередной слабый плей-офф, однако Галиев отметился шестью шайбами в 11 матчах.

Карьера Галиева уже наглядно демонстрирует, что форвард не сильно зависит от партнеров, команд и даже тренерских решений. В «Ак Барсе» и «Динамо», с Шипачевым или Зариповым и Ткачевым, у Билялетдинова, Квартальнова и Кудашова. При любых внешних обстоятельствах Галиев стабильно демонстрировал высокие снайперские качества и свою состоятельность в ключевых отрезках сезона – в плей-офф.

Дмитрий Яшкин – кот в мешке с травмой колена

К сожалению, всего этого нельзя сказать в отношении Дмитрия Яшкина. Все подвиги русского чеха в КХЛ связаны с игрой в «Динамо» с Вадимом Шипачевым, когда Яшкин выбивал 31 и 38 шайб в сезонах 2019/2020 и 20/21. Да, у Дмитрия за плечами много сезонов в НХЛ, но снайперских лавров за океаном он не снискал.

У Дмитрия Яшкина за плечами много сезонов в НХЛ, но снайперских лавров за океаном он не снискал Фото: ak-bars.ru

Более того, последний сезон у Яшкина выдался и вовсе провальным. В 12 матчах за «Аризону» форвард отметился лишь одной голевой передачей, а затем, получив в ноябре тяжелую травму колена, Яшкин досрочно завершил сезон.

Конечно, будет неправильно говорить, что Яшкин не является качественным форвардом. Этот вариант вполне может усилить атаку «Ак Барса». Но в каком состоянии он перейдет в команду Знарка – совсем непонятно. По сути, Яшкин сейчас просто кот в мешке. И казанскому клубу совсем необязательно выписывать хоккеисту большой контракт, чтобы получить игрока, перенесшего тяжелую травму.

Журналисты забежали вперед паровоза, но переговоры с Яшкиным «Ак Барс» явно вел

Слухи о переходе Яшкина в «Ак Барс» открыл «Матч ТВ». Журналисты заявили, что казанцы уже подписали контракт с хоккеистом на два года. Информацию оперативно опроверг агент игрока Глеб Чистяков.

«Это какой-то вброс. Мы ничего не подписывали, информация о контракте с «Ак Барсом» не соответствует действительности. Интерес к Дмитрию есть со стороны нескольких клубов КХЛ», – заявил агент.

Телеканал «Матч ТВ» дал информацию, что будущий наставник «Ак Барса» Олег Знарок дважды звонил Яшкину, уговаривая переехать в Казань Фото: ak-bars.ru

Позже телеканал «Матч ТВ» дал информацию, что будущий наставник «Ак Барса» Олег Знарок дважды звонил Яшкину, уговаривая переехать в Казань. Также, по информации источника, русскому чеху звонил и звездный новичок «барсов» Вадим Шипачев. Так или иначе, дыма без огня не бывает. Очевидно, что переговоры ведутся, но в данном случае было бы лучше, чтобы это были просто слухи.

Но еще раз повторимся – Станислав Галиев готовый вариант здесь и сейчас, который точно даст результат в «Ак Барсе», а по Дмитрию Яшкину мы видим массу вопросов. Очевидно, что Галиев куда более лакомый кусочек для «барсов», чем русский чех.