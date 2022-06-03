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Спорт
3 июня 2022  15:39
Дамир Садриев

«Вопрос закрыт»: генменеджер «Динамо» заявил, что Галиев не перейдет в «Ак Барс»

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Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал будущее форварда московского клуба Станислава Галиева. По словам функционера, на данный момент вопрос по хоккеисту закрыт, он остается в «Динамо».

«На сегодняшний день вопрос закрыт. Тяжело говорить про будущее, потому что только через полтора месяца начнутся сборы. Но на данный момент вопрос закрыт – он остаётся в «Динамо», – цитирует Сопина «Чемпионат». 

В сезоне 2020/21 Галиев провёл за «Динамо» 58 матчей и отметился в них 48 (31+17) результативными баллами. В составе казанского клуба хоккеист выступал с 2017 по 2021 год и помог завоевать «Ак Барсу» Кубок Гагарина.

Ранее появилась информация, что «Ак Барс» подписал контракт с экс-форвардом бело-голубых Дмитрием Яшкиным.

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