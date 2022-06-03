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Спорт
3 июня 2022  15:25
Артур Халилуллов

Агент Яшкина назвал вбросом слухи о подписании контракта с «Ак Барсом»

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Информация о подписании контракта Дмитрия Яшкина с казанским «Ак Барсом» не соответствует действительности. Об этом заявил агент хоккеиста Глеб Чистяков.

«Это какой-то вброс. Мы ничего не подписывали, информация о контракте с «Ак Барсом» не соответствует действительности. Интерес к Дмитрию есть со стороны нескольких клубов КХЛ», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

Ранее «Матч-ТВ» сообщал, что Дмитрий Яшкин подписал контракт с «Ак Барсом» на два года.

29-летний Яшкин является гражданином Чехии, несмотря на то, что родился в Омске.

На драфте НХЛ 2011 года был выбран во 2-м раунде под общим 41-м номером клубом «Сент-Луис Блюз».

#Ак барс #хоккей #кхл
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