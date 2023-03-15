Галерея «Хазинэ» продлила выставку Александра Рубцова из коллекции магната Меди Дусса

Национальная художественная галерея «Хазинэ», филиал Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, продлила на три месяца популярную у казанцев и гостей столицы Татарстана выставку картин мигранта первой волны Александра Рубцова «Между Тунисом и Россией / Between Tunisia and Russia». Проект создан на основе частной коллекции магната лесного и ресторанного бизнеса тунисца Меди Дусса.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«На данный момент выставку посетили более 9 тыс. человек — это очень хороший показатель для трех месяцев ее работы. Книга отзывов кончилась! Заказали новую. И продлили выставку как раз по просьбе посетителей и с учетом того, что многие приедут в Казань из других городов на майские праздники», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Выставка живописных, акварельных и графических работ выпускника Императорской Академии художеств Александра Рубцова открылась в Казани 6 декабря. Увидеть ее поспешили первая леди Татарстана Гульсина Минниханова, министр культуры РТ Ирада Аюпова, Генеральный консул Республики Турция в Казани Исмет Эрикан, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев, Евгения Петрова — заместитель генерального директора Русского музея, в котором до Казани выставлялись картины Рубцова, и другие известные люди.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В залах галереи «Хазинэ» представлены 128 работ, среди которых завораживающая очаровательница «Саида» — юная тунисская девчушка с выразительными озорными глазами, пейзажи, от которых веет раскаленным камнем белоснежных построек Туниса и Марокко, южные женщины, занимающихся ремеслом и просто позирующие в национальных костюмах, а также отдельный зал работ в стиле ню.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Александр Рубцов влюбился в Тунис во время поездки по южным странам и так и остался там, прожив 35 лет в эмиграции. Помимо Туниса, кисть художника запечатлела пейзажи Стамбула, Италии, Франции — всего за жизнь он создал около 3 тыс. произведений, но до последнего времени оставался в забвении на родине. Меди Дусс начал собирать картины Рубцова, поскольку биография его самого зеркально схожа с биографией художника: тунисец приехал еще в СССР учиться, но живет здесь уже 40 лет, построил бизнес, создал семью с русской женщиной Светланой. Сейчас в коллекции Меди Дусса около 250 произведений Рубцова, но останавливаться он пока не собирается и продолжает коллекционировать его работы, скупая на аукционах всего мира.

Первоначально планировалось, что выставка «Между Тунисом и Россией / Between Tunisia and Russia» будет работать в «Хазинэ» до 26 февраля, теперь же период ее работы продлен вплоть до 28 мая.