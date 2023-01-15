Деликатесный магнат из Туниса вернул России художника Искандера Рубцова

Уроженец Туниса Меди Дусс 40 лет живет в России, построил здесь два серьезных бизнеса, женился на русской женщине Светлане, воспитал двух дочерей, а в последние годы увлекся коллекционированием картин русского художника. И так получилось, что именно тунисец заново открыл для России имя прекрасного живописца.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Этюд первый: наведение мостов

– Здравствуйте! Простите, пожалуйста, вчера был очень длинный вечер после открытия выставки, – из лифта отеля выходит высокий загорелый мужчина в очках. Он не молод, восточной внешности, но одет по-европейски.

– Вы хорошо говорите по-русски, – удивляется наш фотограф Салават.

– И вы тоже хорошо говорите по-русски, – молниеносно реагирует Меди.

Уроженец Туниса Меди Дусс 40 лет живет в России, построил здесь два серьезных бизнеса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Во время интервью за утренним кофе владелец сети дорогих рыбных ресторанов в обеих столицах России и до пандемии в Монако и, кроме того, лесопромышленник Меди Дусс разговаривает легко и доброжелательно, и – да, на блестящем русском.

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«Свои большие работы Рубцов подписывал на арабском сам – не очень хорошо, правда, но сам. В этой вязи – его подпись, имя и фамилия – Искандер Рубцов (Искандер — арабское имя, происходящее от имени Александр) и дата по мусульманскому календарю. Тунис – мусульманская страна», – объясняет коллекционер, показывая репродукцию одной из работ Рубцова.

«Большие работы Рубцов подписывал на арабском сам – не очень хорошо, правда, но сам» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Биографии Александра Рубцова, художника с образованием Императорской Академии художеств, и тунисского бизнесмена Меди Дусса зеркально похожи. Тем и зацепил гений кисти предпринимателя. Александр Рубцов уехал в Тунис в 1914 году, да так и остался в Африке, влюбленный в южный колорит, там был и похоронен спустя 35 лет. Меди Дусс, вдохновленный идеей коммунизма еще в университете на родине, поехал затем учиться в СССР (и только в СССР!), да так тут и остался.

Александр Рубцов уехал в Тунис в 1914 году, да так и остался в Африке, влюбленный в южный колорит, там был и похоронен спустя 35 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ». На фото – автопортрет Рубцова

«Идея марксизма-ленинизма мне нравилась. Я говорил, что не буду жить в Тунисе, хочу в СССР. Что я тогда соображал – мне было-то 20 лет! Русский до этого не знал ни слова. Я прилетел в СССР 29 августа 1981 года. Было непросто, честно говоря: языка нет, еда абсолютно чужая. А я люблю поесть с детства. Тут сосиски, какие-то щи, яйцо под майонезом, картошка… – елки-палки!.. Я смотрел на эти столовые и думал – неужели я буду так жить?! Я позвонил маме и сказал, что хочу обратно. Рядом с мамой оказался ее брат, мой дядя. Он взял трубку и говорит: “Ты что это? Ты кто – парень или девчонка, чтобы плакать?! Еда тебе не понравилась? Посмотри на советских людей: они красавцы, спортсмены, чемпионы. А на наших смотри – одни бездельники. Будь, как они – ешь, как они едят. Даже если будут есть кошек, ешь с ними, и с тобой ничего не случится!” Вот так он меня поддержал», – улыбается Меди. – И я остался.

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Через пять лет он окончил Московский автодорожный институт по специальности «инженер по строительству мостов и тоннелей». И пусть по диплому ни дня потом не работал, но зато по дипломному проекту Меди Дусса к 2009 году в Тунисе между столицей, которая тоже называется Тунис, и ее пригородом Радес был построен мост, существенно сократив дорогу в объезд.

«Идея марксизма-ленинизма мне нравилась. Я говорил, что не буду жить в Тунисе, хочу в СССР» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наводить мосты – вообще судьба Меди Дусса.

Немудрено, что Меди позвали работать в посольство Туниса в Москве. Пригодилась даже его способность набирать тексты на пишущей машине с арабской вязью. Параллельно он учился в аспирантуре и преподавал студентам сложнейший предмет – сопротивление материалов, он же сопромат.

Этюд второй: преодоление

Преодолевать сопротивление – вторая отличительная особенность Меди.

Дефицит начала 90-х и пустые прилавки советских магазинов он начал преодолевать поставками в Москву морских деликатесов из Туниса, а потом открыл и собственную сеть рыбных ресторанов. А с дефицитом леса в Северной Африке он боролся поставками древесины из СССР, а потом и России. Меди объездил с переговорами Русский Север, Сибирь и Урал, сначала работал просто как посредник, а потом открыл и собственную лесоторговую компанию.

«Я всем говорю: репутация человека, доверие к человеку превращается в капитал» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Звонят мне как-то из Красноярска, директор лесопромышленного предприятия, – вспоминает Меди. – Спрашивают, есть ли у меня деньги, чтобы оплатить фрахт баржи для перевозки леса. Тогда это было 100-120 тысяч долларов. Я говорю, да, есть. А на фрахт двух барж? – спрашивает. Есть. А на фрахт трёх? Есть, говорю. У меня тогда было около миллиона долларов – первый мой миллион. И тогда он говорит: мы тебе будем отправлять продукцию в порт Новороссийска, а дальше уж ты сам, а когда лес продашь, отдашь деньги. Такие условия – рай! А почему три баржи? Бизнес такой лесной – нужно отправлять лес один пароход за другим. Нельзя продать одну баржу и ждать, пока она вернется, нужна оборачиваемость. И вот представьте: в то время груз на 6-7 миллионов долларов был у меня – без документов, без аккредитива, без платежа – просто так. Потому что мы друг другу доверяли. В то время, когда убивали и за тысячу долларов. Ответственность очень большая. Так началась моя жизнь в большом лесном бизнесе. Я заработал очень много денег тогда, появился серьезный капитал. Я всем говорю: репутация человека, доверие к человеку превращается в капитал. Какой банк даст тебе хотя бы десятую часть таких денег без залога, без ничего абсолютно? Никакой. А доверие и взаимное уважение позволяют оперировать и гораздо большими суммами. Я и сейчас так работаю».

Меди Дусс собрал 250 из примерно трех тысяч работ Рубцова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

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Из примерно 3000 созданных Александром Рубцовым работ Меди Дусс собрал 250, но останавливаться не собирается. С 2019 года он проводит выставки забытого в России, но известного ценителям во Франции Александра Рубцова. Художник, как и сам Меди, имел французское гражданство – Тунис, как мы помним, был французской колонией.

Последнее приобретение Меди Дусса в его коллекцию работ Александра Рубцова – полотно размерами 1,6х1,2 м, которое он купил на аукционе за неделю вернисажа в Казани Фото: предоставлено Меди Дуссом

«Мне все картины Рубцова нравятся, – говорит Меди. – Я хотел бы собрать их все, но, к сожалению, пока не получается. Еще я собираюсь в Тунисе сделать музей Рубцова. А напротив дома, в котором я планирую его открыть, есть площадь, и я уже обговорил с мэром города возможность благоустроить эту площадь и назвать её именем Рубцова, поставить там его бюст. Я обязательно это сделаю».

На идею коллекционировать картины именно Александра Рубцова Меди натолкнул приятель из Монако. Вообще-то он попросил Меди купить для него в Тунисе какую-нибудь работу Рубцова.

«Мне все картины Рубцова нравятся. Я хотел бы собрать их все, но, к сожалению, пока не получается» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я увидел – и, что называется, загорелся. Почитал про Рубцова, изучил его творчество. А потом друг-галерист в Москве сказал, что знает Рубцова и что если это мне надо, то он начнет искать работы художника по всему миру. Да, мне это было надо, и процентов семьдесят моей коллекции мы приобрели вместе по всему миру, даже в Австралии. По сути, я был тогда единственным покупателем Рубцова, а сейчас просто ужас, сколько их появилось, – я сам себе сделал плохо, разогрел рынок, – к коллекционированию Меди подходит с той же логикой, что и к бизнесу. – И музей, и площадь в Тунисе, и выставки – это все повышение известности художника, а следовательно, и цены его работ».

До казанской выставки Рубцов экспонировался в Русском музее в Петербурге, теперь Меди ведет переговоры с Третьяковской галереей в Москве и с галереей в Каннах.

Меди Дусс с женой Светланой на открытии выставки «Между Россией и Тунисом» в Казани Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У меня, как и у Рубцова, три гражданства: Туниса, Франции и России, – Меди допивает свой кофе. – Но уже много лет Новый год я встречаю только в России. Здесь и супругой познакомились, еще студентами в 1983 году на Пасху – оба шли от метро к своему общежитию. У нас двое уже взрослых дочерей. К 40-летию моего пребывания в России я написал книгу – хотелось рассказать молодежи, как можно, несмотря на все трудности, даже человеку, не родившемуся в этой стране, работать, развиваться и добиться чего-то».