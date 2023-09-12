Галерея современного искусства соберет «Ноев ковчег» – проект форума «АРТ-Мастерская XXI»

Фото: ГМИИ РТ

В Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ 14 сентября откроется выставка V Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI», темой которой был выбран библейский сюжет «Ноев ковчег». В проекте будут представлены более 120 работ – живопись, графика, скульптура, инсталляция и цифровое искусство. Их авторы работали над своими произведениями под кураторством уже состоявшихся художников и искусствоведов из Москвы, Саратова, Ставрополя, Уфы и Перми.

«Сейчас время таких перемен – почти Апокалипсис, потому что в мире все перевернулось с ног на голову. Перекладывая на новый лад библейскую легенду (о Ноевом ковчеге – прим. Т-и), художники размышляли, что мы берем с собой. Это основа, от которой все отталкивались, и дальше каждый рассуждал, что если завтра Апокалипсис, завтра потоп, что бы из этого мира взяли с собой, чтобы, условно говоря, строить новый мир, – какие ценности духовные, материальные. Кто-то напрямую изобразил Апокалипсис, кто-то, как одна молодая московская художница, изображает дверь как выход. Или вот мы видим на одной из работ бренды, которые запретили, – приблизительно та же идея. Или, например, все в воде – льготная ипотека и т.д., дроны летают. Молодежь пытается изобразить современный мир», – прокомментировала «Татар-информу» вектор выставки ее куратор Евгения Парфенова.

Выставка V Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI» в Галерее искусств Зураба Церетели Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств в Москве. Фото: ГМИИ РТ

Выставка разместится на втором и третьем этажах галереи, сменив собой предыдущую экспозицию графики Сальвадора Дали. Свои работы на ней также представят молодые художники Казани, состоящие в Татарстанском отделении Творческого союза художников России.

Развеска выставки в Казани. Фото: ГМИИ РТ

Всероссийский форум молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI», напомним, проводится с 2019 года Творческим союзом художников России и Поволжским отделением Российской академии художеств. Финансовую поддержку мероприятию в 2023-м в рамках объявленного Года педагога и наставника оказало Министерство культуры России. Благодаря форуму молодые художники из различных регионов страны участвуют в коллективном проекте под руководством уже признанных мастеров изобразительного искусства.

Развеска выставки в Казани. Фото: ГМИИ РТ

В этом году участники форума были распределены по семи творческим мастерским, наставниками которых стали в Москве Сергей Оссовский, Ольга Красуцкая и Олег Леонов, в Саратове – Михаил Гаврюшов, в Ставрополе – Олег Калайтанов, в Уфе – Денис Мишин, в Перми – Александр Греков. Руководит проектом Константин Худяков. Первая выставка «АРТ-Мастерской XXI» прошла в Галерее искусств Зураба Церетели Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств в Москве, а после Казани проект будет показан в Саратове и Тольятти.

Развеска выставки в Казани. Фото: ГМИИ РТ

Увидеть работы молодых художников в Галерее современного искусства Казани можно будет до 30 сентября. А в день вернисажа в главном здании музея ИЗО РТ после церемонии открытия выставки пройдет бесплатный концерт органной музыки лауреата всероссийских и международных конкурсов Германа Леонова. Он представит пьесу «Ноев ковчег», написанную специально для «АРТ-Мастерская XXI».