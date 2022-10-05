В Казань привезли утопию: социдеал представили художники всероссийской «АРТ-мастерской»

В галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, открылась большая гастролирующая выставка IV Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-мастерская XXI». В Казань проект приехал после экспонирования в Москве: 80 молодых художников из Ставрополя, Владивостока, Саратова, Москвы и столицы Татарстана полгода работали над творческой визуализацией темы «утопия», результатом чего стали 120 произведений.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Здесь и развешенные в ряд 12 одинаковых «портретов-силуэтов», намекающих на подобие икон, – это современные 12 апостолов, а произведение названо, соответственно, «Тайная вечеря». Здесь и условный триптих (каждая картина все-таки самостоятельна) «91», «93», «99» – символическая «эволюция» 1990-х в России, а также «Без веры», «Люди Тесея», «Метаморфоза», «Новый мир» и буквально, и сатирически интерпретируемая тема форума в работах «У Топия» с застольем большой компании и «Топий облетает мир», в которых имя персонажа написано греческими буквами на его футболке, чтобы смотрящий точно мог понять, о ком речь.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Участники проекта – художники до 35 лет, а в большинстве и до 25 лет, они работали, каждый находясь в своем городе, дистанционно курируемые опытными наставниками. Всего в этом году было шесть мастерских (групп), в которых творили участники.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все мастерские совершенно разные. Ставропольской мастерской представлена классическая живопись, а позади нас чудесный объект, практически комната смеха, но на самом деле гораздо интереснее, он сделан казанской мастерской под руководством Дамира Аллямова. Владивосток представлен самыми юными художниками на этой выставке, буквально студентами первого курса и школьниками. В каждой мастерской скрыт небольшой секрет: здесь не только работы учеников, молодых художников до 35, а чаще всего и их наставников, которые работали с этой молодежью около полугода – весь период подготовки выставки. Мы намеренно не повесили этикетки, где работа взрослого художника, где начинающего – считайте, пожалуйста, сами», – сказал, предваряя вернисаж, вице-президент Творческого союза художников России, арт-критик, экспозиционер «АРТ-мастерской» Арсений Штейнер.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Представлены, действительно, живопись, графика, скульптура, арт-фото, цифровое искусство, а также, например… качели. Простейшая конструкция из пня и грубой доски расположилась на третьем этаже галереи среди других современных произведений. Название у этого творения, впрочем, несовременно предсказуемое – «Равновесие». Желающим разрешено использовать эти качели в музейном зале по их прямому назначению.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Молодым художникам довольно сложно пробиться, сделать бесплатно хорошую выставку на хорошем уровне, по результатам которой выпускается еще и каталог – большая толстая книга. Как сказал один из деятелей искусства, мечтают взрослые художники попасть в такую книгу, а тут такое делается в рамках нашей “АРТ-мастерской” для молодежи. Для художников это возможность выставиться во многих городах, учиться друг у друга, у старших товарищей. При этом участники не всегда профессиональные художники: в команде Казани, например, собраны и IT-специалисты, и архитекторы… Дамира Аллямова, руководителя мастерской, профессиональным художником назвать сложно, он – специалист по мультимедиа, делает мультимедиа. Остальные участники тоже не всегда профессиональные художники», – рассказала куратор проекта Евгения Парфенова.

Выставка и IV Всероссийский форум молодежных творческих мастерских «АРТ-мастерская XXI» организованы Творческим союзом художников России и Поволжским отделением Российской академии художеств при поддержке Министерства культуры России. Увидеть ее в Галерее современного искусства можно будет до 16 октября.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Важно, чтобы презентация творчества молодых художников проходила на профессиональном уровне. Нас всегда будет интересовать современное профессиональное искусство в балансе молодых авторов и авторов с именем и, безусловно, со значимой долей выставочных проектов и нашего культурного развития. Всем теплой и ласковой осени!» – обратилась к первым посетителям выставки министр культуры РТ Ирада Аюпова.