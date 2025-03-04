Гафиятуллин о встрече Минниханова и Путина: «Я испытал гордость за республику»

Мунир Гафиятуллин

Фото: © «Татар-информ»

Экономика Татарстана, невзирая на геополитическую обстановку в целом и специальную военную операцию на Украине в частности, продолжает развиваться и показывает положительные результаты во всех отраслях. Таким мнением по итогам встречи Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова поделился заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

«Главное чувство, которое я испытал, слушая нашего Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова и Президента страны Владимира Владимировича Путина, – это гордость за свою республику», – отметил собеседник агентства.

Гафиятуллин подчеркнул растущие социально-экономические показатели, которые привел татарстанский лидер на встрече в Кремле. Так, Татарстан демонстрирует устойчивый рост промышленного производства и входит в тройку лидеров по производительности труда в сельском хозяйстве в масштабах Российской Федерации.

«Важно отметить, что наша республика не только не снизила, но и нарастила объемы промышленного производства. В аграрном секторе мы входим в тройку лидеров по показателям производительности труда и объему выпускаемой продукции в масштабах всей России. Это же дорогого стоит, согласитесь? Это значимое достижение. И поэтому хотелось бы сказать о том, что наш руководитель, Рустам Нургалиевич, он действительно молодец», – подчеркнул зампред Общественной палаты РТ.

В качестве примеров успешного развития промышленности региона Мунир Гафиятулин привел налаженное производство катеров, в том числе гражданских, на Зеленодольском заводе имени Горького и выпуск вертолетов различного назначения, включая медицинские для системы здравоохранения.

Собеседник «Татар-информа» также напомнил, что 2025 год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества. «Первым, от кого я услышал такое предложение, был наш Рустам Нургалиевич», – подчеркнул он. Зампред Общественной палаты рассказал о масштабной поддержке, которую оказывают жители Татарстана военнослужащим, участвующим в боевых действиях.

«Блогеры присылают фотографии, видео, как целые составы, колонны машин едут с помощью, дополнительным оборудованием, сетками, снаряжением. Несколько тысяч экземпляров сухих супов делают в ряде наших районов. Когда разговариваешь с военными, которые приезжают с фронта, они говорят, что вопросы с обеспечением питанием на фронте все решены, но сухие супы – это большое подспорье, они еще и помогают создать домашнюю обстановку. Когда бойцы видят, что тылы помогают, что люди готовы последнее отдать фронтовикам, тогда боевой дух нашей армии многократно возрастает», – заключил Мунир Гафиятуллин.