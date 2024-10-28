Гафаров о саммите БРИКС: Мы в очередной раз доказали свои возможности

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Проведение с 22 по 24 октября в столице Татарстана шестнадцатого по счету саммита БРИКС в очередной раз доказало возможности республики. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров республики Шамиль Гафаров, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Казань имеет богатый опыт проведения крупных международных мероприятий. И мы в очередной раз доказали свои возможности. Опыт проведения таких мероприятий передается от одного к другому как драгоценное наследие, формируя важные традиции», — подчеркнул вице-премьер РТ.

«Одна из таких традиций, которую мы с радостью реализуем совместно с фондом „Росконгресс“, — благотворительная инициатива, в рамках которой организаторы саммита передают детским и учебным заведениям Республики Татарстан оборудование и материалы. Это не первый наш опыт работы с фондом „Росконгресс“, и мы уверены, что эта добрая традиция будет продолжена и вклад в благотворительность станет еще одним ярким примером социальной ответственности организаторов международных мероприятий», — добавил он.

Саммит БРИКС впервые проходил в расширенном составе, с участием новых стран. В сессии в формате «аутрич / БРИКС+» помимо руководителей государств — членов организации приняли участие лидеры стран СНГ, делегации развивающихся государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы ряда международных организаций — в общей сложности 41 делегация.

«Подготовка к столь значимому и масштабному событию шла больше года и объединила работу многих людей, профессионалов своего дела — переводчиков, волонтеров, сотрудников протокола, безопасности, сервисных служб и размещения. Благодаря их согласованным усилиям, работе Организационного комитета, поддержке правительства Республики Татарстан и опыту фонда „Росконгресс“ саммит БРИКС в Казани прошел на высшем уровне и создал комфортную рабочую обстановку для всех участников», — заметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году Антон Кобяков.

В рамках программы работы саммита прошли заседания в узком и расширенном составах, состоялось пленарное заседание в формате «аутрич / БРИКС+», ряд двусторонних встреч Президента России Владимира Путина с руководителями стран-партнеров и международных организаций, которые принимали участие в саммите. Завершающим мероприятием форума стала пресс-конференция российского лидера. По итогам работы саммита была принята Казанская декларация.

Важной частью саммита стала программа культурных мероприятий для участников, которая познакомила делегатов с культурой и обычаями России и национальным колоритом Татарстана. Были организованы экскурсионная, театральная и выставочная программы, которые включали посещение достопримечательностей и учреждений культуры.

На основной площадке, пока длился саммит, была представлена экспозиция «Этнографическая мозаика», посвященная культурной идентичности стран БРИКС. В Национальной библиотеке РТ работала выставка проекта «Вселенная BRICS», которая включала уникальные фотографии креативных городов ЮНЕСКО и БРИКС, снятых российскими космонавтами с борта Международной космической станции. Главными моментами культурной части саммита стал торжественный прием в честь лидеров стран БРИКС и официальный прием для иностранных СМИ.

При этом одной из доминант выставочной программы стала выставка «Сделано в Татарстане», где участники саммита смогли познакомиться с техникой и технологическими разработками, созданными в республике. Успех выставки стал основанием для ее продолжения на полях Петербургского международного экономического форума в будущем году. Экспозиция под названием «Наследие саммита БРИКС» представит национальные разработки широкой аудитории крупнейшего международного бизнес-форума, организатором которого выступает фонд «Росконгресс».

«Для фонда „Росконгресс“ проведение саммита стало большим вызовом и ответственностью. У страны, принимающей председательство в 2024 году, и у нас как его оператора была уникальная возможность расширить меры гостеприимства по поручению оргкомитета. Особое внимание мы уделили лингвистическому сопровождению и соблюдению норм и правил международного протокола, чтобы сделать саммит настоящим международным событием с уважением к традициям и особенностям каждой страны. Организационный комитет, все партнеры и подрядчики по организации саммита работали эффективно, с полной самоотдачей, что позволило провести саммит на высочайшем уровне и получить благодарности участников», — заявил председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Оператором по организации мероприятий шестнадцатого саммита БРИКС в России выступил фонд «Росконгресс» — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента РФ.